La tempête Eleanor fait un mort et 26 blessés en France

Eleanor, tempête venue d’Irlande après le départ de la tempête Carmen, continue de faire des ravages dans l’Hexagone. Selon un nouveau bilan, une personne a été tuée et 26 autres blessées.

Au moins une personne a été tuée et 26 autres blessées mercredi en France lors du passage de la tempête Eleanor qui a déjà balayé la moitié nord du pays, privant d'électricité environ 200.000 foyers, a annoncé mercredi soir le ministère français de l’Intérieur.

«Le bilan humain fait état d’un skieur décédé en Haute-Savoie, de quatre autres personnes gravement blessées et de 22 plus légèrement», a indiqué le ministère dans un communiqué.

Selon le bilan précédent, la tempête avait fait un mort et 15 blessés.

D’après les médias, le skieur a été tué par la chute d’un sapin sur une piste de la station de Morillon et les quatre blessés graves sont un homme ayant chuté de son toit en Seine-et-Marne, une femme frappée par un bloc de ciment dans le Haut-Rhin, un motard qui a heurté un arbre en Eure-et-Loir et un automobiliste blessé par la chute d'un arbre dans l'Essonne.

#stormEleanor Point situation cette nuit: les 2500 techniciens #Enedis vont travailler sans relâche ce soir pour réalimenter les 35 000 derniers clients privés d'alimentation électrique suite au passage de la #tempête #Eleanor

​35.000 foyers restaient sans électricité à 22h00.

Trente-huit départements restent en vigilance orange mercredi soir pour un risque de vagues-submersion, d’inondation ou d’avalanche.

«Dans les prochaines 24 heures, des rafales de vent pourraient encore atteindre les 180 km/h dans les Alpes et jusqu’à 200 km/h au Cap Corse», a averti le ministère.

Eleanor est la quatrième tempête à s'abattre sur la France depuis début décembre, après Ana, Bruno et Carmen. Cette dernière a quitté la France dans la nuit de lundi à mardi, après avoir balayé notamment la Bretagne, le littoral atlantique et la Corse, avec des rafales à plus de 130 km/h.