«Pauvre France qui n’a pas les capacités nécessaires pour recadrer un détenu»

Les surveillants d’une prison du Pas-de-Calais ont refusé vendredi de prendre leur service dans l’établissement où un islamiste avait violemment agressé jeudi trois gardiens. Selon eux, l’attaque a été possible en raison d’un «manque de moyens». L’incident a également provoqué une vague de messages indignés et inquiets sur internet.

Une manifestation des gardiens s’est tenue vendredi devant le centre pénitentiaire de haute sécurité français à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, où un vétéran d’Al-Qaïda d’origine allemande, Christian Ganczarski, 51 ans, a blessé jeudi trois surveillants.

Malgré les injonctions du directeur de la #prison de #VendinLeVieil, TOUS les #Surveillants refusent de prendre leur service!! #BRAVO! Le directeur a eu un discours déplacé empli de méprise pour ses agents. Il est reparti sous les huées. pic.twitter.com/plxb2qGbYc — ManuGuimFO (@ManuGuimFO) 12 janvier 2018

​Une cinquantaine de gardiens, qui ont refusé de prendre leur service, sont restés devant la prison pour faire part de leur colère et notamment pour dénoncer le manque de moyens et des décisions de l'administration qu'ils jugent incompréhensibles.

#VendinLeVieil ils réclament le départ du directeur de la prison pic.twitter.com/rhU3M6jxi1 — Cecile Braune (@BrauneCecile) 12 janvier 2018

​Les surveillants de la prison de Fleury-Mérogis, dans l'Essonne, se sont joints à cette action de protestation.

«On préfère risquer notre paie, que notre vie», ont lancé les manifestants.

3 surveillants pénitenciers ont été agressés par un détenu djihadiste à la prison de #VendinleVieil. Cette prison doit prochainement accueillir Salah Abdeslam. Est-ce inquiétant? #GGRMC pic.twitter.com/Gb8SI5ky4W — Les Grandes Gueules (@GG_RMC) 12 janvier 2018

​Ce nouvel incident a provoqué de nombreuses réactions sur internet.

Quand nos dirigeants préfèrent parler "téléphones dans les prisons" que mener une guerre sans merci contre ces islamistes qui n'ont qu'une chose en tête: nous tuer jusqu'au dernier! #VendinleVieil https://t.co/tV0bOiS72P — Gilles Pennelle (@GillesPennelle) 11 janvier 2018

​Les utilisateurs des réseaux sociaux expriment leur solidarité avec les surveillants et s’indignent de l’état des prisons françaises, alors que le danger du terrorisme ne cesse de croître.

#VendinleVieil On envoie les gardiens de prison à l'abattoir! La peur est aujourd'hui des deux côtés: celui des détenus mais aussi celui des surveillants pénitenciers" Grégory Strzempek, secrétaire local Ufap-Unsa justice #GGRMC pic.twitter.com/w3xmmXXcB2 — Les Grandes Gueules (@GG_RMC) 12 janvier 2018

​Les surveillants de Vendin-le-Vieil, qui abrite de nombreux détenus radicalisés et terroristes, recensent une agression majeure chaque année alors même que cette prison est considérée comme l'une des plus sécurisées en France. En janvier 2017, ils ont notamment manifesté suite au meurtre d’un détenu dans une cellule.

Pauvre France qui a pas les capacités nécessaires pour recadrer un détenu — bousquet bruno (@bernardbous) 12 janvier 2018

​Inquiets face au niveau de sécurité insuffisant, les utilisateurs des réseaux rappellent que le centre de Vendin-le-Vieil, considéré comme une prison de haute sécurité, accueillera prochainement un autre islamiste dangereux, Salah Abdeslam, impliqué dans les attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait 130 morts en région parisienne. Cet unique survivant des commandos du 13 novembre y sera transféré de la prison de Fleury-Mérogis le temps de son procès programmé à Bruxelles début février.

Selon les internautes, il est temps de changer quelque chose pour éviter des évènements plus graves dans l’avenir.

​L’agression du 11 janvier a eu lieu alors que l’islamiste avait été extrait de sa cellule pour passer un coup de téléphone.

Et dire que la ministre de la justice Nicole Belloubet voudrait faire installer des téléphones dans chaque cellule de France… La prison est une privation de liberté pour ceux qui ont commis des crimes, c'est pas la colo nourri logé blanchi en attendant de ressortir hein? — Emma l'Ecureuil (@emmalecureuil) 12 janvier 2018

​Armé d’une paire de ciseaux et d’un couteau, Christian Ganczarski a agressé trois surveillants de la prison en les blessant à la tête, à la carotide et à la poitrine. D’après les médias, cet ancien lieutenant de Ben Laden et organisateur de l'attentat contre une synagogue de Djerba, en Tunisie, en 2002, aurait crié «Allahu akbar» au moment de l'agression.

Voici Christian #Ganczarski, l'islamiste allemand qui a agressé au couteau trois gardiens de prison à #VendinLeVieil. Il avait tué 21 personnes dans l'attentat de la synagogue de Djerba en 2002. Il finissait de purger sa peine et aurait dû sortir dans quinze jours. 🤔 pic.twitter.com/x5CtTqnAXd — Nicolas Bonvalot (@NicoBonvalot) 12 janvier 2018

​Celui qu’on surnomme désormais Abu Ibrahim terminait sa peine dans la prison de Vendin-le-Vieil et devait bientôt être extradé vers les États-Unis où il doit comparaître car il aurait participé à la formation des pilotes des attentats du 11 septembre 2001.

​Plusieurs syndicats de gardiens avaient appelé à des débrayages nationaux ce vendredi.

#VendinleVieil: Pompiers,Policiers,Surveillants pénitentiaires..tous manifestent pour exprimer leur crainte face aux islamo-racailles qui n’ont plus Peur de notre Justice R😡uge. Mais Silence de #Macron..aucun Plan Sécurité de Grande ampleur..pire,dans 2jours tout sera oublié. pic.twitter.com/ldLAf1Fz4f — GنCøhen🇫🇷🇺🇸🗽🇮🇱 🇮🇹 (@Jackeraser2) 12 janvier 2018

​D’après la Direction de l’administration pénitentiaire, la mobilisation était importante au sein des 188 établissements pénitentiaires français avec des débrayages de 15 à 20 minutes en général. Une nouvelle manifestation est prévue pour lundi prochain.

#VendinLeVieil: Le #SPS appelle à 1 mouvement National solidaire ce lundi 15 janvier devant les #prisons. pic.twitter.com/Z0YUWyIWhf — Bihan Nicolas (SPS) (@SPS_VDR) 12 janvier 2018

