La future visite de Macron en Russie est-elle un «signal fort» pour le business?

«Il y a une énorme attente du côté français ainsi que du côté russe pour la mise en place de projets concrets»: Thierry Cellerin, président de French Tech Moscow, parle à Sputnik du business franco-russe et évoque les enjeux de la future visite du chef de l’Elysée en Russie, ainsi que le dialogue du Trianon.

Le lancement du dialogue du Trianon et la participation d'Emmanuel Macron au Forum économique international de Saint-Pétersbourg en mai prochain sont des évènements d'une grande importance pour les relations économiques et culturelles entre la France et la Russie, explique à Sputnik Thierry Cellerin.

Fondateur de l'agence de RP digitale, Buzz Factory, et président de French Tech Moscow, organisation cherchant à promouvoir à l'international les startups françaises et soutenir leur croissance, M.Cellerin est très au fait de l'éventuelle portée de ces initiatives bilatérales.

«Il y a une énorme attente du côté français ainsi que du côté russe pour la mise en place de projets concrets dans le cadre de ces dialogues, qui viennent tout juste de débuter, mais qui laissent présager un impact positif et concret pour la collaboration entre nos deux pays», a dit M.Cellerin.

Qui plus est, Thierry Cellerin est persuadé qu'Emmanuel Macron a «une bonne vision de l'intérêt stratégique pour la France et la Russie d'entretenir des relations fortes et saines».

Bien qu'il soit encore tôt pour prédire les changements concrets de ces initiatives pour le business français, il s'agit néanmoins «d'un signal fort pour l'écosystème français», poursuit-il.

Chargé d'aider d'une part les entreprises françaises à s'implanter en Russie, ainsi que les startups et les talents russes à venir s'installer en France, M.Cellerin espère que les évènements à venir «puissent avoir un impact sur la considération du potentiel du marché russe par les startups françaises ainsi que de l'attractivité de la France pour le développement international des startups russes».

La plateforme French Tech Moscow est notamment l'un des principaux points d'entrée sur le marché russe pour les startups françaises. En tant que président, Thierry Cellerin a dressé la liste des enjeux de l'organisation qui consistent à créer un canal bilatéral entre la Russie et la France et à communiquer en Russie sur le savoir-faire et l'excellence technologique française.

«Nous fournissons des informations sur le marché et nous mettons souvent en relations ces startups avec des partenaires locaux privés, aussi bien français (Business France, Maison de Entrepreneurs français, Chambre de Commerce) que russes (Skolkovo, Frii, RVC,…)», a-t-il expliqué.

Emmanuel Macron se rendra prochainement en Russie pour assister au Forum économique international de Saint-Pétersbourg qui se tiendra du 24 au 26 mai 2018.

Le dialogue du Trianon, initiative d'Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, vise à créer une instance permettant que les relations entre les deux pays ne soient pas uniquement des relations politiques et économiques, mais que la société civile, dans sa diversité, puisse échanger de manière régulière, forte et permanente.