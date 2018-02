La Dame de fer parisienne gelée: la Tour Eiffel reste fermée à cause de la neige (photos)

Les importantes chutes de neige qui ont transformé la capitale française en une ville de contes de fée l’ont sérieusement paralysée. Bloquant la circulation sur les routes, le verglas et la neige ont perturbé le fonctionnement de la Tour Eiffel. La Dame de fer restera ainsi fermée au public durant les prochains jours.

Toute médaille a son revers. Les paysages parisiens magiques offerts cet hiver par les intempéries à Paris aussi. À cause des conditions météorologiques défavorables, la Tour Eiffel est fermée au public les 9 et 10 février, annonce la Société d'exploitation de la tour Eiffel (SETE) dans un communiqué.

La tour Eiffel sera fermée ce vendredi et samedi. Elle réouvrira ses portes dimanche à 9h30. Plus d'info là:https://t.co/3bckFoxrGO#TourEiffel pic.twitter.com/dmZWg2JBgJ — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 9 février 2018

«En effet, l'importante masse de neige qui recouvre la Dame de fer et les températures très basses ayant généré du verglas rendent actuellement les plateformes et escaliers impraticables», indique le message publié sur le site officiel du monument français le plus visité.

La Tour Eiffel avait été déjà fermée durant la journée du 6 février et par la suite rouverte.