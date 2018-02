Quand Einstein lui vole son style: Wauquiez sans filtre sur ses confrères embrase le Net

Tour à tour, Laurent Wauquiez a «attaqué» le Président de la République, la chancelière allemande et le ministre de l'Action et des Comptes publics lors d'un cours donné dans une école de commerce de Lyon. Un enregistrement a été réalisé à son insu et diffusé le 16 février par le «Quotidien».

​Ainsi, selon le président des Républicains, Emmanuel Macron «fait comme [lui, ndlr]» et qu'il «se met en bras de chemise» pour «faire cool».

La chancelière allemande a, elle aussi, été l'objet de l'attention de M.Wauquiez.

«Vous avez déjà regardé son compte Instagram? Croyez-moi, pour y trouver du charisme, il faut vraiment se lever de bonne heure», indique l'homme politique.

Puis, le chef des Républicains s'est mis à commenter la situation du ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, qui faisait l'objet d'une plainte pour viol classée sans suite ce vendredi.

«Vous regardez Darmanin, vous avez une interview sur Franceinfo avec Apathie qui est absolument extraordinaire», dit-il au sujet de l'intervention du ministre le 15 janvier. «Mais c'est un monument à regarder, ce truc! C'est du Cahuzac puissance 10!»

Et d'ajouter que «le type sait très bien ce qu'il a fait, il sait très bien ce qui va arriver».

«Vous penserez à moi dans les semaines qui viennent, mais lui, je lui promets pas un grand destin», a résumé M.Wauquiez.

Le chef des Républicains a aussi donné son sentiment sur l'affaire Fillon, affirmant que l'ancien Premier ministre «gagne la primaire et que derrière il (Macron) le démolisse, ça je suis sûr et certain qu'il l'a organisé et je pense qu'ils ont largement contribué à mettre en place la cellule de démolition. Je n'ai aucun doute que le machin a été totalement téléguidé.»

Une telle allocution a immédiatement enflammé le Web.

Nombreux étaient ceux qui se sont offert la tête du chef des Républicains.

Tout le monde copie Laurent #Wauquiez…

Obama lui a volé ses chemises avec les manches retroussées et le Père Noël sa parka rouge! pic.twitter.com/JUgn91wyJP — Défeq News 🎭 (@DefeqNews) 17 февраля 2018 г.

Avant Macron et Obama, JFK avait lui aussi copié le look "bras de chemise" de Laurent Wauquiez, son modèle d'élégance#wauquiezgate #quotidien pic.twitter.com/HGDZwJVR5Q — Josh Bartlett (@JoshKB) 17 февраля 2018 г.

​D'après certains, ce discours marque la fin de sa carrière politique.

La carrière de #Wauquiez après la "fuite" de ses propos tenus à Lyon hier… pic.twitter.com/psN81dJ6pp — 🐇 MaraineLapine 2.0 🐇 (@MaraineLapine2) 17 февраля 2018 г.

​D'autres utilisateurs de Twitter n'ont toutefois rien trouvé de grave et de répréhensible dans l'allocution de l'homme politique français.

#Wauquiez moi je vois pas le problème dans les propos de Wauquiez — Résister, pas subir (@kikiblain_off) 17 февраля 2018 г.

Je renouvelle mon soutien total à @laurentwauquiez face à l'acharnement médiatique sur des propos en aucun cas scandaleux. #Wauquiez — Raphaël 👊🏻🇫🇷 (@RaphaelC59) 17 февраля 2018 г.