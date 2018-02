Quand le kebab n’est plus bienvenu à Toulouse, la twittosphère réagit

Amateurs de kebabs ou non, les réseaux sociaux foisonnent de commentaires d'internautes depuis que la mairie de Toulouse a annoncé sa décision de réduire le nombre de commerces dits «communautaires» dans le cadre d’un programme de revalorisation du centre-ville. La Ville rose sortira-t-elle du top 5 des villes où il y a le plus de fast-foods?

«Trop tard, le mal est fait», «Bravo, Toulouse» ou encore une façon pour les autorités de «se ridiculiser»? Les internautes s'en donnent à cœur joie en commentant la décision de la mairie de Toulouse de réduire le nombre de commerces dits «communautaires» dans le cadre d'un programme de revalorisation du centre-ville, lançant donc une véritable chasse aux kebabs et aux boucheries halal.

Qu'ils aiment le kebab ou non, la plupart des internautes expriment leur soutien à ce programme avec toutefois un brin de regret, considérant que les autorités de la ville rose ont mis trop de temps à réagir.

20 ans pour réagir!!! Trop tard les gars. Le mal est fait. — Réaclès (@reacles) 20 февраля 2018 г.

Bravo Toulouse. Exemple À suivre dans bien d'autres grandes villes — gémeaux-lion (@litote13) 20 февраля 2018 г.

La mairie de Toulouse a bien raison, ces commerces favorisent un communautarisme radical et toutes sortes de trafics et blanchiments au mieux douteux…!!! — GIOANNI Marc (@marccannes2) 20 февраля 2018 г.

Très bonne initiative et Marseille devrait s'en inspirer — Lenny (@LennyMarciano2) 19 февраля 2018 г.

​Dans le même temps, d'autres ont cherché à découvrir les véritables motifs qui ont poussé la mairie de la ville à prendre cette décision, qui mènera la vie dure aux boucheries halal et aux fast-foods.

La vrai question c’est le blanchiment d’argent salle de ces commerces — Marc Lenoir (@mlenoir71) 20 февраля 2018 г.

Le Maire de Toulouse, ou Don Quichotte de la Manche version 2018!! il nous prendrait bien pour des moulins à vent? bon courage! — luciano (@luberlu86) 20 февраля 2018 г.

​Les autres encore ont toutefois préféré ironiser.

@jlmoudenc vous pouvez expliquer à votre équipe municipale que le "kebab" n'est pas un " commerce communautaire"



Vous vous ridiculisez… #Toulouse pic.twitter.com/4miNIJZbVb — Rhany Slimane (@slimane_rhany) 20 февраля 2018 г.

© AP Photo/ Abdullah Ekinci Un kebab envoyé dans la stratosphère

Comme l'a indiqué BFMTV le mardi 21 février, les autorités municipales de Toulouse utilisent leur droit de préemption dans 33 quartiers de la Ville rose afin de limiter le nombre de kebabs et de boucheries halal. Par exemple, sur la place Arnaud-Bernard, à deux pas du Capitole, les boucheries halal et les kebabs représentent 70% des commerces.

D'après les médias, Toulouse est entré en janvier dans le top 5 des villes où il y a le plus de fast-foods et de kebabs. Selon La Dépêche, Toulouse compte 86 restaurants kebabs, occupant ainsi la troisième marche du podium des villes où les kebabs sont les plus présents, derrière Paris (467) et Lyon (132).