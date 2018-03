Un skieur espagnol tué dans une avalanche dans les Hautes-Pyrénées

L'avalanche survenue samedi à proximité du tunnel d'Aragnouet-Bielsa (Hautes-Pyrénées) a coûté la vie à un skieur espagnol, signale le service CRS Pyrénées. Un autre skieur a été grièvement blessé et son pronostic vital est engagé.

Un skieur, qui faisait partie d'un groupe de cinq skieurs de randonnée espagnols dont un guide, a été tué samedi par une coulée de neige sur la commune d'Aragnouet, a appris l'AFP auprès de CRS Pyrénées.

Un deuxième skieur espagnol a été retrouvé par les secours et se trouve «en urgence absolue», a précisé la même source, alors que les trois autres membres du groupe ont pu s'extraire seuls de la coulée à la mi-journée.

Vendredi, quatre personnes ont été tuées et une autre blessée dans l'avalanche qui s'est produite près d'Entraunes, dans la haute vallée du Var, à une centaine de kilomètres au nord de Nice, a annoncé la gendarmerie française. Il s'agissait de la première avalanche meurtrière enregistrée cette saison dans les Alpes-Maritimes et la plus meurtrière de l'hiver en France.