Des animaux comme agresseurs sexuels? La campagne contre le harcèlement met en rage le Net

Un prédateur avec des yeux affamés et une mâchoire entrouverte, c’est ainsi que les auteurs de la campagne contre le harcèlement sexuel dans les transports en Île-de-France ont représenté les agresseurs sexuels. Cependant, ces images censées incarner les délinquants sexuels n’a pas trouvé d’écho parmi des Français qui fustigent ce choix.

Qui est le plus dangereux, un homme ou un loup? Peut-on assimiler l'image des animaux à ceux des agresseurs sexuels? Des internautes français débattent de ces questions après avoir vu les clichés choisis pour la campagne contre le harcèlement sexuel dans les transports, lancé récemment en Ile-de-France par la RATP et la SNCF.

Ces images de prédateurs (un requin, un loup et un ours) servant d'illustration pour la campagne contre le harcèlement sexuel dans les transports, a non seulement poussé des internautes français à en parler, mais surtout à se révolter.

#StopHarcelement Ne minimisons jamais le harcèlement sexuel, victimes ou témoins donnez l’alerte!



Lancement d’une grande campagne de lutte contre le harcèlement dans les transports @GroupeRATP @IDFmobilites & @Actu_Transilien https://t.co/vQbTBRdDT0 pic.twitter.com/bOVpEsBxnL — Groupe RATP (@GroupeRATP) 5 mars 2018

Ces Français estiment qu'un homme, en général, est bien plus dangereux qu'un animal, et que cette campagne censée combattre le harcèlement que les femmes subissent dans les transports, au final stigmatise «nos amis» les bêtes.

Donc si un ours ou un requin t’embêtent dans la forêt alors que t’es tranquillement en train d’attendre ta prof de pôle dance, appelle le 3117 😳#StopHarcelement pic.twitter.com/gxfyEUGOA1 — isabelle perraud (@cotedelamoliere) 6 mars 2018

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont à tel point inondé Twitter avec leurs messages de mécontentement qu'il n'est quasiment pas possible d'y déceler une seule voix qui voterait «pour» cette campagne. Qualifiée de «débile», «ridicule» et «erronée», cette représentation des agresseurs sexuels ne fait que «minimaliser le rôle des hommes qui harcèlent les femmes», selon certains Français.

Il n'y a pas pire prédateur que L'Homme, alors cette campagne est une honte pour nos amis les bêtes. — Aomine Daiki (@AomineDaiki1201) 6 mars 2018

Idem. Quand j'ai été agressée à la Gare du Nord, spoiler: c'était ni un ours, ni un loup. C'était un monsieur d'une 50aine d'années comme on en croise tous les jours. https://t.co/TpkFMpeGtV — Anaïs Condomines (@AnaisCondomines) 5 mars 2018

Pas convaincue par la représentation d'animaux non humains qui accentue l'effet hors du commun déjà bien ancré dans la tête des gens du harcèlement. Trop de gens ne se voient pas eux même en tant que potentiel harceleur car ils ont une image précise du profil type du "méchant" — Cannibanouk Ⓥ (@Cannibanouk) 5 mars 2018

Y en a pas un dans le bureau au moment de la mise en scène de ce truc pour dire "Cette représentation est RIDICULE et ERRONÉE? Que vient faire la dedans le loup? Sans parler de l'ours. Arrêtez d'instrumentaliser les animaux qui sont aussi victimes de nos vices 🙅🏽‍♀️👎🏽 — » Mars Investigation (@Paradise__Hell) 5 mars 2018

Complètement stupide cette campagne qui compare le bipède homo sapiens harceleur à ces nobles animaux et qui laisserait entendre que les loups ou les ours seraient des prédateurs harceleurs, ne nous trompons pas de cible. pic.twitter.com/cB28ARyFWO — Ophrys (@OrchisPyramidal) 6 mars 2018

Petite question: pourquoi utiliser des animaux et les rendre coupables dans votre campagne? On joue au grand méchant loup/ours/requin? Vous ne pensez pas que ces animaux ont déjà assez de menaces sur leurs têtes. CES ANIMAUX SONT EN DANGER. Le harcèlement n'est pas leur fait. — Elise Frank (@EliseFrank) 5 mars 2018

Quel dommage ces images: loup, ours, requin!

Je n'ai jamais été harcelée par des animaux mais bien par des hommes! — Valusso Christine (@chrisjf5) 6 mars 2018