Un «lapsuce» gênant d’Édouard Philippe rend les internautes morts de rire

«Vu comment il se tortille les mains, on dirait un élève de primaire qui doit dire sa récitation devant la maîtresse»: lors du lancement de l'organisation de la Coupe du Monde de rugby 2023 en France, Édouard Philippe a légèrement perdu le contrôle lors de son discours et l’a trouvé très amusant, tout comme de nombreux trolls en ligne.

Présent au Stade de France samedi pour le lancement officiel de l'organisation de la Coupe du Monde de rugby 2023 en France, Édouard Philippe a fait un lapsus plutôt gênant et puis n'a pas pu retenir un gros fou rire.

Évoquant la France, il l'a décrite comme «une nation qui veut continuer à sucer de grands… une nation qui veut continuer à susciter des grands champions dans tous les domaines.»

L'ÉNORME lapsus du Premier ministre Edouard Philippe pour le lancement de la coupe du monde de rugby 2023 pic.twitter.com/wa9s4y8CWS — CNEWS (@CNEWS) 10 марта 2018 г.

Après avoir corrigé son erreur, le Premier ministre a dû faire face aux ricanements de l'audience, essayant lui-même de contenir un fou-rire.

«On me dit que les amateurs de rugby ont parfois l'esprit mal placé, je ne peux pas le croire… Voilà-voilà. Il va falloir que je redevienne sérieux. On ne traduira pas en anglais cette remarque, on la gardera en français», a plaisanté Édouard Philippe après coup.

Les internautes se sont mis rapidement à commenter le lapsus, rebaptisé «lapsuce» dans la foulée.

Excellent! Bravo à notre 1er ministre pour sa réaction super naturelle et pleine d'humour…. la classe. Ça fait du bien de rire un peu. — Cathy 11🎗 (@kathl3111) 10 марта 2018 г.

Il n'est pas mauvais en comique… — Brumedemer (@Brumedemer) 10 марта 2018 г.

Mdrrr et la manière quil avait d’enlever et remettre ses lunettes nerveusement😂 — nerhnerh (@tabaja15) 11 марта 2018 г.

«En fait, c'est un grand timide. Vu comment il se tortille les mains, on dirait un élève de primaire qui doit dire sa récitation devant la maîtresse», a tweeté @CarolineBergma8.