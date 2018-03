L'agression de journalistes à Carcassonne en images

Descendus dans la cité d'Ozanam où habitait le terroriste de Trèbes Radouane Lakdi, des journalistes de plusieurs médias français, dont France 3 et BFM TV, se sont retrouvés entourés pas un groupe de jeunes agressifs qui n'ont pas hésité à passer à l'acte pour les faire partir. Quelques heures plus tard, des images de la cité et de l'agression qui y est survenue sont apparues sur le Web.

​Plusieurs représentants des médias agressés ont partagé les détails de cet accueil violent. Yann Bouchez du Monde a fait état sur Twitter d'altercations avec de jeunes habitants d'Ozanam: «T'es journaliste? Barre-toi d'ici ou je te casse les jambes».

Tu sens que la paix, l'amour et la tolérance sont les maitres-mots dans cette cité à #Carcassonne… pic.twitter.com/KLV9x8Gpzi — Léa ن 🇫🇷 (@LeaFrct) 24 марта 2018 г.

Le journaliste de France 3 Marc Dana a de son côté raconté que les jeunes avaient commencé à les «bousculer et à prendre nos pieds de caméras en les lançant sur nous».

Français d'origine marocaine de 25 ans, Radouane Lakdim, fiché S, a mené plusieurs attaques vendredi 23 mars à Carcassonne et Trèbes (Aude), avant d'être abattu par le GIGN dans un Super U. Il s'était présenté comme «un soldat» du groupe djihadiste Daech*, qui a revendiqué les attaques.

*Organisation terroriste interdite en Russie.