Moscou adresse 10 questions à Paris concernant l'affaire Skripal

L'ambassade de Russie à Paris a envoyé au ministère français des Affaires étrangères une note comprenant 10 questions concernant l'affaire Skripal.

1. Pour quel motif la France a été appelée à accorder une assistance technique dans l'enquête du Royaume-Uni sur l'incident à Salisbury?

2. Est-ce que la France a envoyé une note officielle à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques concernant sa participation dans la coopération technique dans l'enquête sur l'incident à Salisbury?

3. Quelles preuves a transmis le Royaume-Uni à la France dans le cadre de l'assistance technique accordée?

4. Des spécialistes français ont-ils participé à l'échantillonnage du matériel biologique de Sergueï Skripal et d'Ioulia Skripal?

5. Des spécialistes français ont-ils étudié des échantillons du matériel biologique de Sergueï Skripal et d'Ioulia Skripal, et dans quels laboratoires ces études ont été menées?

Plus tôt, Moscou avait formulé une liste de 14 questions concernant l'affaire Skripal dont certaines visent à savoir pourquoi les autorités britanniques ont décidé d'associer la France à l'enquête.

© Sputnik. Ekaterina Chesnokova Skripal: Moscou avance une hypothèse sur le refus de Londres de lui transférer des données

Le 4 mars dernier, Sergueï Skripal et sa fille Ioulia ont été retrouvés inconscients aux abords d'un centre commercial de Salisbury. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, a accusé la Russie d'être derrière l'empoisonnement des Skripal, sans toutefois présenter de preuves pour appuyer ses allégations, avant d'expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni.

Par la suite, 18 pays de l'UE ainsi que les États-Unis, le Canada, la Norvège, l'Ukraine, l'Albanie, le Monténégro et la Moldavie ont annoncé leur décision d'expulser des diplomates russes dans le cadre de l'affaire Skripal. Le plus grand nombre de Russes a été expulsé des États-Unis, soit 48 diplomates et 12 employés de la mission russe auprès de l'Onu. Washington a par ailleurs ordonné la fermeture du consulat général russe à Seattle. Le nombre de diplomates expulsé dans le cadre de l'affaire Skripal avoisine désormais les 151 personnes du côté occidental et plus de 300 au total des deux côtés.

Détails à suivre