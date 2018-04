Macron s'est fait huer par des cheminots dans les Vosges

Le Président français qui est arrivé mercredi matin à Saint-Dié-des-Vosges a été mal reçu par des cheminots qui protestent contre la réforme de la SNCF.

«Cheminots en colère, on va pas se laisser faire», ont crié à Emmanuel Macron les manifestants qui l'attendait à la sortie de la mairie.

Malgré la colère des protestataires, le Président français a engagé un dialogue avec eux, en tentant de leur expliquer les avantages des réformes qu'il avait entreprises.

«Le jour où la réforme [de la SNCF] est faite, on réinvestira dans les petites lignes, je m'y engage», a-t-il répondu à l'un d'eux inquiet pour la ligne entre Saint-Dié et Epinal.

Le Président a souligné que les débats sur la réforme étaient «légitimes» tout en fustigeant des «activistes qui n'avaient rien à avoir avec les cheminots, rien à voir avec Saint-Dié […] qui décident d'être contre tout».

«Si je cède sur les 80 km/h, si je cède au cheminot qui râle, puis sur Notre-Dame-des-Landes, alors demain c'est fini, on ne tient plus rien, on ne fait plus rien», a-t-il ajouté.

«Continuez comme ça, monsieur le président, ne les écoutez pas», a lancé un homme louant son «courage».

De nombreux internautes se sont mis à ridiculiser le discours d'Emmanuel Macron dans les Vosges.

— Monsieur Macron, la hausse de la CSG, un coup dur pour les retraités

— Je comprends mais il faut bien compenser les pertes liées à "l'optimisation fiscale" #MacronVosges pic.twitter.com/ly2h1hFgII — Paname7516 (@PatocheBlakany) 18 апреля 2018 г.

— Si tu veux le même va bosser

— heuuuu, même en bossant durant 10 ans, je ne pourrais pas m'en payer une manche #MacronVosges pic.twitter.com/doextqiZ9b — Majorette69 (@ChtiKiff69) 18 апреля 2018 г.

— Je peux créer des centres de rétention pour les malades mourants #MacronVosges pic.twitter.com/aZi86n6E6K — Majorette69 (@ChtiKiff69) 18 апреля 2018 г. D'autres ont déploré l'intransigeance du Président français.

​"#Macron reste dans sa posture", a dit le cheminot qui l'a interpellé à Saint-Dié. Non, camarade, #macronvosges évolue sans cesse: il ne se cantonne plus aux plateaux tv pour t'insulter, il descend maintenant dans la rue pour te cracher son mépris en pleine face! #TeamMacron

— Sean Thornton (@QuietQuietSean) 18 апреля 2018 г.

Et sur sa position il reste implacable, à vous les petits de faire des efforts je ne vais pas m'attaquer aux gros du CAC 40 car sinon je vais tout perdre voilà la dure réalité. pic.twitter.com/w2Y62Gzimc — 🦁Jonathan R 🦁 (@RJonathan59) 18 апреля 2018 г.

​Échange rugueux avec un cheminot qui réclame l’arrêt de la réforme et interroge sur la dette #macronvosges pic.twitter.com/MIkmIIjnp4