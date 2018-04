Dégradations des universités: une facture salée à venir pour le contribuable

Plus d’un million d’euros. C’est le coût estimé par la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, Frédérique Vidal, des dégradations causées par l’occupation des universités par les étudiants. Si la lumière n’est pas encore faîte sur l’identité des casseurs, on sait, d’ores et déjà, qui va devoir s’acquitter de la facture.