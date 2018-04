Mécontent de l’English, l’ambassadeur français claque la porte du Conseil de l'UE

L'ambassadeur de France auprès de l'UE est parti en plein milieu d’une réunion sur les budgets européens post-Brexit se déroulant entièrement en anglais. Mécontent de l’absence d’interprète et de la domination de l’anglais dans les instances européennes, il voulait dénoncer l’utilisation forcée de la langue de Shakespeare, selon le site Politico.

Do you speak English? Cette question ne plairait pas probablement à Philippe Léglise-Costa, représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne (UE), ayant préféré mercredi claquer la porte pendant une réunion à Bruxelles qui devait se dérouler sans interprète et uniquement en anglais.

La réunion en question portait notamment sur les modalités d'un futur groupe d'experts des États membres sur les budgets européens post-Brexit, relate le site Politico.

Mécontent d'un usage exclusif de l'anglais, Philippe Léglise-Costa a quitté la réunion car il voulait manifester son désaccord dans le domaine du «régime linguistique», précise l'AFP en citant une source au sein de la Représentation permanente de la France auprès de l'UE.

Auparavant, au cours d’un discours à l'Académie française à Paris, Emmanuel Macron a déclaré que les autorités de l'Union européenne utilisaient trop l'anglais dans leurs déclarations officielles, et ce alors que le Royaume-Uni est en train de sortir de l'UE.

Selon lui, «la langue française est souvent bousculée par d'autres langues qui visent à l'hégémonie, elle a d'ailleurs reculé ces dernières décennies parce que nous l'avons parfois abandonnée» notamment au Proche-Orient ou en Asie.

Le français est actuellement en cinquième position des langues les plus pratiquées dans le monde après le mandarin, l'anglais, l'espagnol et, suivant les estimations, l'arabe ou le hindi, selon l'Organisation internationale de la francophonie (OIF).

Chaque année, à la date du 20 mars, est célébrée la Journée internationale de la Francophonie. Les 274 millions de francophones sur les 5 continents fêtent leur langue en partage et la diversité de la Francophonie, à travers des concours de mots, des spectacles, des festivals de films, des rencontres littéraires, des rendez-vous gastronomiques, des expositions artistiques. Cette date a été choisie en référence au 20 mars 1970, marqué par la création à Niamey (Niger) de l'Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), future Organisation internationale de la Francophonie