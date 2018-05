Un Français achète un obus dans un vide-grenier et meurt dans l’explosion

Un homme originaire de Damelevières, en Meurthe-et-Moselle, a acheté des obus dans un vide-grenier. Une fois chez lui, il a décidé d’examiner son acquisition… et l’un des engins a explosé entre ses mains, le tuant sur le coup.

Un retraité de 68 ans, résidant à Damelevières, en Meurthe-et-Moselle, est décédé dimanche à midi suite à l'explosion d'un des obus qu'il venait d'acheter sur un stand du vide-greniers de Roville-devant-Bayon.

© Sputnik . Vladimir Pesnya La neutralisation d'un obus de la Seconde Guerre mondiale tourne au drame en Pologne

Il s'agissait notamment de quatre obus de 75 mm achetés dans une brocante. Une fois rentré chez lui, l'homme est allé dans le garage situé dans son jardin pour manipuler les engins, dont un a explosé, lit-on dans l'Est Républicain.

Les secours ont été immédiatement alertés et sont arrivés sur les lieux. L'homme est cependant mort sur place des suites de ses blessures.

Les forces de l'ordre se sont ensuite rendues sur les lieux du vide-greniers et ont retrouvé le vendeur de l'obus qui a explosé. Il a été interpellé et placé en garde à vue, inculpé de détention d'arme de catégorie A et d'homicide involontaire. La brigade de recherches de Lunéville est en charge de l'enquête.