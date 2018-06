500 portraits du photographe JR sur les murs, pour humaniser la ville

Le mouvement Habitat et Humanisme a lancé, depuis le 18 juin, sa grande exposition urbaine «Tous bâtisseurs de liens!» dans le cadre du projet Inside Out, du photographe JR. Près de 500 portraits-photo de bénévoles, locataires ou résidents sont affichés sur les façades de bâtiments dans 30 villes françaises et à Bruxelles.

Comment réussir à humaniser et à faire changer le regard sur les personnes en difficulté? C'est le défi que s'est lancé l'artiste militant JR avec son projet «Inside Out», qui met en lumière «les invisibles du monde». Des valeurs et un objectif partagés par l'association Habitat & Humanisme, qui travaille sur les problématiques de logement. Elle a donc décidé de réaliser son exposition:

«Le projet Inside Out, développé par JR pour "transformer le monde" par la participation citoyenne, a une résonnance particulière pour Habitat et Humanisme, qui œuvre à rendre les villes ouvertes à tous, par l'habitat et le changement de regard sur les personnes en difficulté́», explique Habitat & Humanisme dans un communiqué.

Lancement de l'expo Tous #BatisseursDeLiens! Les portraits des locataires, résidents, bénévoles et salariés d'Habitat et Humanisme s'invitent dans plus de 30 villes, jusqu'à fin juin. Les visages et les mains, symboles du lien et fil conducteur des photos https://t.co/vl8BG87vqx pic.twitter.com/8Ahn9RUXg2 — Habitat et Humanisme (@HabitatetHumani) 18 июня 2018 г.​

Ainsi, ce sont près de 500 personnes, bénévoles, locataires, résidents et salariés d'Habitat et Humanisme qui se sont fait tirer le portrait à travers toute France (30 villes françaises) et à Bruxelles, pour cette grande exposition urbaine baptisée «Tous bâtisseurs de liens». Ces portraits-photo- (90x135cm), traités et imprimés aux États-Unis, selon la méthode de JR- sont affichés, depuis le 18 juin, sur les murs d'une quarantaine d'immeubles et palissades de chantier de projets d'Habitat et Humanisme. Une opération de communication originale qui ne manquera pas d'interpeller le grand public.

