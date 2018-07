«Hommes blancs de plus de 50 ans»: plainte contre la ministre française de la Culture

© AFP 2018 Alain Jocard «Recensement raciste»: comment résoudre la question des Roms en Italie?

L'Organisation de lutte contre le racisme anti-blanc et Avocats sans Frontières ont porté plainte contre la ministre française de la Culture Françoise Nyssen , apprend-on d'un communiqué de l'OLRA. Ils accusent la ministre notamment d'avoir eu recours à l'expression «mâle blancs» et d'avoir apporté son appui à la présidente de France Télévision Delphine Ernotte, qui avait jugé trop nombreux les «hommes blancs de plus de 50 ans» dans les médias.

«Suite à propos racistes et sexistes de Madame Françoise Nyssen et face à l'inertie des associations antiracistes traditionnelles, OLRA et Avocats sans Frontières ont décidé de porter l'affaire devant les tribunaux […] Parce que nous ne saurions tolérer l'emploi de l'expression "femelles noires" par un Ministre de la République, le terme "mâles blancs" doit être également et aussi fermement condamné», lit-on dans le document.

Suite à l'exhortation de la ministre @FrancoiseNyssen d'expulser les « Mâles Blancs » d’un espace social, @OLRA_asso, Avocats sans Frontières et @GWGoldnadel s’associent pour porter l’affaire devant les tribunaux.

​Pourtant, dans son discours du 4 juin dernier, Mme Nyssen n'a pas utilisé l'expression «mâles blancs».

«Delphine, tu as dû te sentir bien seule lorsque tu portais un constat à la fois évident et courageux. "L'homme blanc de plus de 50 ans", vous vous en souvenez. Tu n'es plus seule. Je porterai cette exigence avec autant de passion qu'au sein de mon ministère. Je n'aurai pas de tabou», a-t-elle notamment indiqué.

En ce qui concerne Delphine Ernotte, elle n'a pas eu non plus recours à l'expression «mâles blancs» à laquelle l'OLRA et Avocats sans Frontières font référence. Dans un entretien accordé à Jean-Pierre Elkabach, Mme Ernotte a dit les «hommes blancs de plus de 50 ans».

En apprenant la nouvelle, de nombreux internautes ont soutenu la décision de l'OLRA en saluant des «sanctions» à l'encontre de la ministre française.

