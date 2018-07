En quoi Moscou dépasse Paris selon les citoyens des deux capitales ?

Selon le rapport du Boston Consulting Group, Moscou ne fait plus partie des mégapoles les moins confortables et dans les sept ans à venir, elle pourrait rejoindre la liste des meilleures mégapoles au monde. Selon certains critères, les Moscovites sont plus satisfaits de leur ville que les Parisiens ou les New-Yorkais.

Moscou est le leader de la dynamique des changements «matériels» depuis 2011 et n'est plus sur la liste des mégapoles mondiales avec les conditions de vie les moins confortables. La capitale de la Russie pourrait même rejoindre la liste des meilleures mégapoles du monde comme Singapour, New York, Berlin, Londres et Tokyo, selon le rapport du Boston Consulting Group (BCG).

Le rapport du BCG a été présenté au Forum urbain de Moscou. Les experts du groupe ont analysé la situation dans la capitale russe et l'ont comparée à des mégapoles similaires.

La principale conclusion du BCG est que Moscou s'est retirée du groupe des mégapoles les moins confortables (où Hong Kong, Mexico, Shanghai et São Paulo sont restées) et pourrait rejoindre le groupe des villes «leaders» dans les sept ans à venir.

Concernant l'avis des citoyens, les Moscovites sont 1,5 fois plus satisfaits de la propreté de leur ville que les Parisiens, et 1,3 fois plus que les New-Yorkais quant à l'illumination nocturne et la tranquillité de la vie la nuit.

Ainsi, en terme d'aménagement des parcs, Moscou se place devant Londres et New York (la deuxième place au monde, le leader étant Hong Kong), les pistes pour les cyclistes à Moscou sont plus grandes qu'à Tokyo, Moscou est l'une des villes les plus illuminées au monde et une des cités-monde qui a le plus de «points d'attraction» (deuxième place). De plus, Moscou a pris la troisième place parmi les mégapoles en termes d'accès à un logement de qualité.

Les auteurs du rapport notent que les points d'amélioration se situent tant au niveau de la sécurité que l'attrait extérieur, des loisirs, du sport, du divertissement et de la vie culturelle.