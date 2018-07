Affaire Benalla: quand Nicolas Dupont-Aignan «claque la porte» de l’Assemblée (vidéo)

Nicolas Dupont-Aignan, député et président du mouvement Debout la France, a dénoncé l'intervention d'Emmanuel Macron devant des membres du gouvernement et des élus de sa majorité mardi soir.

Nicolas @dupontaignan claque la porte de la commission d'enquête parlementaire. "Je vois que le président de la République n'est plus le président de la Nation, mais va voir 'ses députés'. La situation est très grave!"

"Au revoir", répond @YaelBRAUNPIVET #directAN #Benalla pic.twitter.com/ozetmDLsh6 — LCP (@LCP) 25 июля 2018 г.

​«Est-ce qu'il y a deux catégories de députés? Les députés En Marche qui ont l'honneur de recevoir le Président de la République et l'ensemble des députés qui sont baladés par une commission qui n'auditionne pas tous ceux qu'elle voudrait voir?», a tranché M.Dupont-Aignan mercredi matin à l'ouverture des travaux de la commission, qui auditionne le général Éric Bio-Farina, commandant militaire de la Présidence de la République dans le cadre de l'affaire Benalla.

«Je vois que le Président de la République n'est plus le Président de la Nation mais va voir ses députés, entre guillemets, ce qui est totalement contraire aux institutions (…) Je trouve que la situation est très grave et que le Président de la République dans cette affaire n'est pas digne de sa fonction et moi, je ne participerai plus à cette mascarade», a-t-il lancé avant de quitter les travaux de la commission.

Le Président Macron est sorti mardi de son silence sur l'affaire Alexandre Benalla en prenant la parole devant des membres du gouvernement et des députés de la République en Marche réunis à la Maison de l'Amérique latine, à Paris, à l'occasion de la fin de session parlementaire. Ainsi, M.Macron a affirmé qu'il était le seul responsable des événements du 1er mai.

Alexandre Benalla, collaborateur du Président français dont le licenciement a été annoncé le 20 juillet, avait été filmé le 1er mai à Paris en train de frapper des manifestants alors qu'il était présent en tant qu'observateur auprès des forces de l'ordre.

Il a été placé en garde à vue pour violences et usurpation de fonction. Le domicile d'Alexandre Benalla à Issy-les-Moulineaux a été perquisitionné le 21 juillet au matin. Les gardes à vue des cinq suspects, dont celle d'Alexandre Benalla, collaborateur d'Emmanuel Macron ont été levées le 21 juillet. Dimanche, le parquet de Paris a annoncé la mise en examen pour «violences en réunion» d'Alexandre Benalla et des quatre autres protagonistes de l'affaire.

Une source proche de l'entourage du Président a annoncé dimanche qu'Emmanuel Macron confirmait des «dysfonctionnements à l'Élysée».