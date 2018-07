Gayet, séduite par l’humour «légendaire» d’Hollande, fait le bonheur des internautes

© Sputnik . Sergei Guneev Hollande «n’a rien appris de son piteux bilan diplomatique»

Tout l'été, lors du tournage de la série «Soupçons» à Martigues, près d'Aix-en-Provence, Julie Gayet, actrice et productrice engagée, a accordé une interview au Parisien où elle s'est laissée aller aux confidences sur sa relation avec François Hollande . Ainsi, Mme Gayet a révélé qu'elle adorait rire et appréciait tout particulièrement les gens qui ont de l'humour. Cette confidence a incité le journaliste à lui lancer que l'ancien dirigeant français est «d'ailleurs réputé pour son humour».

«Mais ce n'est pas qu'une réputation, son humour est légendaire! C'est vraiment quelqu'un de très très drôle et tous les gens qui le côtoient vous le diront. Dans la vie, il me fait beaucoup rire et c'est très important pour moi!», a alors remarqué Mme Gayet.

Sa déclaration n'est pas passé inaperçue aux yeux des internautes, qui se sont précipités pour s'exprimer sur la twittosphère.

Certains ont ironisé à ce sujet en se rappelant le quinquennat de M.Hollande. Il y a même des internautes qui ont proposé à leur ex-dirigeant de faire de la comédie au lieu de rester dans la politique.

Oui elle a raison Julie Gayet… François Hollande est un vrai clown! pic.twitter.com/yrFVeqfYfl — FernandRaoul (@NeitherGodNorMa) 29 июля 2018 г.

​

François #Hollande: "son humour est légendaire", assure Julie Gayet



C'est vrai que l'épisode #Leonarda a été tellement hilarant



il devrait faire du stand-up plutôt que de tenter un vain retour en politique



https://t.co/CgKVYgjwsP via @europe1 — Thierry MILLET #FBPE (@ThierryMillet75) 30 июля 2018 г.

​

Il va pouvoir faire son retour comme humoriste — TonyLeNormand (@TonyLeNormannd) 30 июля 2018 г.

​

Je confirme il est très drôle c’est un comique plus qu’un président. Mdr — laurent (@grave63760083) 29 июля 2018 г.

​

On a pouffer de rire pendant 5 ans c’est vrai. — onoff (@Divisepar3) 29 июля 2018 г.

​Alors que Julie Gayet a également mentionné lors de l'interview que «beaucoup de gens espèrent son retour» en politique, les internautes n'ont guère semblé partager son enthousiasme.

Sauf que Hollande n a pas été élu pour faire le clown mais pour appliquer des promesses qu' il n a pas tenu… — LEMERLE (@JOL56260) 30 июля 2018 г.

​

😂 Julie Gayet à propos de François Hollande: « Il y a une vraie attente. Beaucoup de gens espèrent son retour ». pic.twitter.com/M5XLoLPl7H — JC'▼ (@jc_roux) 29 июля 2018 г.

​

Qui????? Des noms!!!!! — ledude (@DavidBraems) 30 июля 2018 г.

​

Dans tes rêves 😴 — nbowell-being (@NbowellB) 30 июля 2018 г.

​Il y en a même qui ont suggéré à Mme Gayet de faire des films comiques, faisant allusion à ses propos.

Julie Gayet aurait du faire des films comiques car elle a beaucoup d'humour apparemment 😀 — Kris Tophe (@KrisMart66) 30 июля 2018 г.

​De son côté, Julie Gayet a beaucoup de projets professionnels. Ainsi, elle a tourné avec Kad Merad dans Le Gendre de ma vie et dans C'est quoi cette famille 2. De plus, sa maison de production, Rouge International, envisage la sortie à la rentrée de deux documentaires, dont l'un sera consacré au pianiste Chilly Gonzales, et l'autre parlera de Nelson Mandela.