La fête est finie, les Champs-Élysées rêvent du Préfet Poubelle

La Mairie de Paris met le paquet dans la gestion de la propreté de la «plus belle ville du monde». Voilà quelques chiffres dont Anne Hidalgo est fière, et que la municipalité met en avant sur son site: 550 millions d'euros consacrés chaque année «à la propreté», 5.000 éboueurs qui astiquent les rues parisiennes 7 j/7, 2.900 km de trottoirs balayés chaque jour. «Triez, recyclez, pensez à votre ville… Et, enfin, à la Planète!», voilà un slogan positif et enthousiasmant pour l'activité «récurante» de la mairie socialiste.

© Photo. La Mairie de Paris capture d'écran

Hélas, une lacune béante reste ouverte dans ce tableau idyllique de l'effort municipal acharné. Les appels au civisme et la mise en service de l'application «DansMaRue», proposant aux habitants de «devenir ambassadeurs de la propreté» risquent de tomber à plat, puisque la mairie n'a pas fait de ménage sur (attention!) les Champs-Élysées! Parmi les 1.600 km de voies aspirées et lavées chaque semaine, il en reste un (un seul, mais combien emblématique!) kilomètre le long de la plus belle avenue du monde, recouvert des centaines de canettes et de bouteilles écrasées, de sac-poubelle et de monticules de cartons de pizza: entre le Rond-Point des Champs-Élysées et la Place de la Concorde.

​L'Armée est rentrée dans les casernes et la tente présidentielle a plié ses ailes, les Bleus sabrent le champagne dans les villas privées, la Tour de France a bouclé la boucle: point de vie mondaine sur les Champs. Seuls les touristes étrangers traînent les pieds, en observant un spectacle de désolation laissé par les organisateurs des récents évènements d'envergure. Les visiteurs du monde entier s'amusent à deviner où se trouvait la table de distribution d'eau pour les cyclistes, où était la tente du staff… Avec plusieurs jours de fermeture de la Tour Eiffel, cela fait une belle image de l'accueil touristique.

En vacances, Anne Hidalgo?