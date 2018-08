Migrants du Diciotti: Salvini en veut à la France, les internautes choisissent leur camp

Commentant l’accueil des migrants du navire Diciotti par trois pays européens, le ministre italien de l’Intérieur Matteo Salvini a tenu à remercier le gouvernement albanais et l’a qualifié de «plus sérieux que le gouvernement français». Des internautes français n’ont pas tardé à réagir et ont rapidement choisi leur camp.

Les migrants sauvés en mer Méditerranée par l'équipage du navire des garde-côtes italiens Diciotti dans la nuit du 15 au 16 août débarquent sur le sol européen. L'Albanie et l'Irlande ont consenti à accueillir chacune de 20 à 25 personnes, alors que l'Église italienne est prête à ouvrir ses portes aux autres qui seront répartis entre différents diocèses italiens, selon des médias locaux.

Matteo Salvini, ministre italien de l'Intérieur, a déclaré que «l'Eglise ouvrira ses portes, son cœur et son portefeuille». Le ministre, qui tient à lutter contre l'immigration et dénonce ouvertement la position de l'Union européenne à cet égard, a fait remarquer que «c'est l'Europe qui a besoin de l'Italie et non l'inverse.»

«Je remercie le gouvernement albanais qui s'est montré plus sérieux que le gouvernement français», a déclaré Matteo Salvini, réagissant aussi à l'avertissement en lien avec le refus de l'Italie d'accueillir des migrants qu'il a reçu de la part du Premier ministre français Édouard Philippe.

La situation des migrants du Diciotti a provoqué une vive polémique sur les réseaux sociaux. De nombreux Français se sont félicités de la déclaration de Matteo Salvini et ont dénoncé la position de la France à cet égard:

Rien à foutre de ce que dit le premier ministre de la France, je suis à 100% d'accord avec la politique de @matteosalvinimi vive l'Italie et honte au gouvernement français. https://t.co/AhHHWMbsyh — Piment Blancos (@piment_blancos) 26 août 2018

J’aimerais pouvoir lancer un avertissement au gvt français. — gb (@ChapGb) 26 août 2018

D'après certains, il vaudrait mieux qu'Édouard Philippe s'occupe de son pays plutôt que de donner des leçons au ministre italien:

Et il a bien raison. Qt à E.Philippe qu'il s'occupe de la France et bcp mieux qu'il ne le fait plutôt k faire la leçon à qq'un qui n'en n'a ps besoin car M.Salvini lui travaille pr le bien des italiens contrairement à lui alors plutôt k critiquer il ferait mieux de s'en inspirer — Martcla (@Martcla92) 26 août 2018

Il y a une tension entre le peuple français et son gouvernement au sujet des migrants — Raoul louis CAYOL (@RaoulCAYOL) 26 août 2018

Plusieurs internautes ont soutenu et encouragé l'Italie:

Viva Italia! — Jean-Paul Gagnère (@JiPeGe_2018_) 27 août 2018

Depuis quand la France se permet d'ingérence, qu' #EdouardPhilippe s'occupe de ses affaires #Salvini aime son pays et ses habitants ce qui n'est pas le cas de la macronie qui fabrique des pauvres à tour de bras, imaginez la France dans 4 ans avec les Ceauscescu au pouvoir. — MayaVénère Matricule 2377 🇫🇷🇵🇫 (@MartinoMaya) 26 août 2018

​Le navire des garde-côtes italiens Diciotti a secouru dans la nuit du 15 au 16 août 177 migrants. Treize d'entre eux ont été débarqués pour des raisons sanitaires sur l'île de Lampedusa, puis le navire a accosté le 20 août à Catane, en Sicile. 27 mineurs non accompagnés ont débarqué le 22 août. Ceux qui étaient encore présents à bord du Diciotti, près de 140, ont débarqué dans la nuit de 25 au 26 août et seront accueillis par l'Albanie, l'Irlande et l'Italie.