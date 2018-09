«On a le sentiment d'être sur le Titanic»: la députée Frédérique Dumas quitte LREM

La députée des Hauts-de-Seine Frédérique Dumas a annoncé dimanche soir à l'AFP qu'elle quittait La République en Marche pour rejoindre l'UDI, ainsi que le club de Xavier Bertrand, La Manufacture.

«Il s'agit, bien sûr, de l'expression de déceptions profondes et les raisons de ce choix de quitter la majorité, que je fais avec tristesse, sont toutes mûrement réfléchies», a-t-elle annoncé dans un courrier à ses administrés, transmis à l'AFP. «J'ai fait part depuis des mois, et cela à tous les niveaux, de mes inquiétudes, puis de mes incompréhensions. Je n'ai pas été entendue. J'ai exprimé par ailleurs certains de mes désaccords publiquement. On me l'a reproché».

Dans une interview au Parisien , elle a déclaré qu'«on leur avait expliqué que les ministres devaient faire des sacrifices personnels en abandonnant leurs convictions, leurs idéaux, qu'il faudrait avaler toutes les couleuvres, pour rester au gouvernement».

«On confond vitesse et précipitation. La méthode, qui repose sur la confrontation d'idées, le débat et l'expérimentation, est essentielle à la réussite», a-t-elle assuré. «Là, on a plutôt le sentiment d'être sur le Titanic. Il faut un électrochoc.»

Parmi les problèmes de méthode, elle évoque «travailler dans l'espoir d'être écouté, voire entendu, faire bouger les lignes». Selon elle, «même donner un avis est vu comme une fronde s'il n'est pas conforme.»

L'UDI a de son côté réagi très rapidement, en se réjouissant:

«Bravo d'avoir le courage de continuer à défendre vos propres idées dans notre parti, où on est toujours libre de débattre collectivement», a tweeté le parti.

Bienvenue à @DumasFrederique, députée du 92, qui est la 1ère à quitter @LREM pour rejoindre l’UDI. Bravo d’avoir le courage de continuer à défendre vos propres idées dans notre parti où on est toujours libre de débattre collectivement! | Interview ➡️ https://t.co/iXMYdRtvJP pic.twitter.com/okHa3gqNjh — UDI (@UDI_off) 16 septembre 2018

Des internautes ont déclaré que les propos de l'élu doivent «ouvrir les yeux»:

La 1ère à ouvrir les yeux ou à avoir le courage d’en tirer les conséquences…? https://t.co/sNPJUq827T — Sébastien Huyghe ‏ن (@SebastienHuyghe) 17 septembre 2018

@MCOCAGNE Voici un article qui devrait vous ouvrir les yeux. Elle raconte ce qu'on vit de l'intérieur ce qui est de plus en plus reproché à ce mouvement devenu une secte… très sectaire!https://t.co/g7YAlkwC5J — JF Luberon (@JFG_Luberon) 16 septembre 2018

C'est toujours bien de finir par ouvrir les yeux. Mais si elle n'a pas compris la supercherie dès le départ, c'est qu'elle manque fortement de culture politique.

Et en attendant, elle a voté et votera encore des dizaines de lois destructrices. — Jonathan Ney (@PetitPotNey) 17 septembre 2018

Qu’une députée de la qualité de @DumasFrederique quitte @enmarchefr devrait faire réfléchir.

Pouvoir autocentré.

Refus du dialogue et de tte contestation.

Grande mystification: @EmmanuelMacron n’est pas libéral: il ne croit qu’en lui. https://t.co/CybJNbcgsz @leParisien_pol — 🇫🇷 🇪🇺 Philippe Juvin (@philippejuvin) 17 septembre 2018