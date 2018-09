Emmanuel Macron donne un nouveau conseil à un jeune chômeur

Lors de son déplacement en Guadeloupe ce vendredi, le chef de l'État français a échangé quelques mots avec un jeune homme sur les difficultés liées à la recherche d'emploi. Ce dernier s'est référé au conseil qu'Emmanuel Macron avait donné à Paris à un jeune horticulteur sans travail, lui affirmant qu'il faillait «postuler dans l'hôtellerie ou la restauration pour trouver rapidement un poste». Le chômeur de Guadeloupe a rétorqué au Président que «ce n'est pas facile» et que «ce n'est pas comme ça que ça fonctionne».

«Je suis toujours au côté de ceux pour qui ce n'est pas facile, sinon je ne serais pas là et je ne me battrais pas chaque jour. […] Mais je ne veux pas, parce que ce n'est pas facile, que certains tombent dans la facilité et disent simplement c'est l'État qui va me trouver un job et un avenir», a martelé Emmanuel Macron

Avant de recommander d'accepter toute offre, même si elle «n'est pas exactement ce que l'on veut».

«Moi j'attends de chaque jeune qu'il prenne ses responsabilités […]. Et donc quand il y a des offres d'emploi qui existent, même si ce n'est pas exactement ce que l'on veut, peut-être au début d'accepter pendant quelques mois pour se mettre le pied à l'étrier. C'est important, parce que sinon on est dans une société qui demande toujours la solution à l'autre», a déploré le Président français.

Il y a quinze jours lors des Journées du Patrimoine dans des jardins de l'Élysée, le Président français avait dialogué avec un jeune horticulteur qui essayait désespérément de trouver un emploi. Selon le jeune homme, en dépit de plusieurs CV envoyés, il n'avait eu aucun retour. Emmanuel Macron, après lui avoir d'abord annoncé «je traverse la rue et je vous en trouve», lui avait ensuite conseillé de postuler dans l'hôtellerie ou la restauration pour trouver rapidement un poste. Indigné, le Net n'avait pas pu garder le silence suite à une telle «leçon» présidentielle.