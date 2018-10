Emmanuel Macron évoque Charles Aznavour en arménien

Le Président de la République a honoré en arménien la mémoire de celui qui «aura accompagné les joies et les peines de trois générations».

Հիմնովին Ֆրանսիացի և խորապես կապված իր հայ արմատներին, աշխարհով մեկ ճանաչված, Շարլ Ազնավուրը ուղեկցել է երեք սերունդներ իրնց երջանկության և թախծի պահերին ։ Իր գլուխգործոցները, իր ձայնը, իր բացառիկ ազդեցությունը դեռ երկար տանիներ իրեն կվերապրեն։https://t.co/XCzcOLDxR8 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 2 октября 2018 г.

Il a également annoncé, toujours en arménien, avoir invité le chanteur à l'accompagner dans son déplacement à Erevan au sommet de la francophonie.

Նրան հրարավիրել էի միանալ իմ գալիք այցին Երևանի Ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովին, ուր երգելու էր։ Հայ ժողովրդի հետ բաժանելու ենք ֆրանսիացի ժողովրդի սուգը։https://t.co/mJFsYycWsJ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 2 октября 2018 г.

Charles Aznavour, né Shahnourh Varinag Aznavourian le 22 mai 1924 à Paris, de parents arméniens, est décédé dans la nuit de dimanche à lundi à son domicile dans les Alpilles (sud de la France).

© AFP 2018 Eric FEFERBERG «On a perdu la France qu’on connaissait»: le vibrant hommage des Russes à Charles Aznavour

Connu pour ses grandes chansons comme La Bohème, La Mamma ou Emmenez-moi, mais aussi pour son engagement pour l'Arménie, il a aussi écrit pour les plus grands, Juliette Gréco, Gilbert Bécaud et Edith Piaf, qui le soutint ardemment et fut un de ses «quatre points cardinaux avec Charles Trénet, Constantin Stanislavski et Maurice Chevalier».

L'autopsie a révélé qu'il avait été victime d'un œdème pulmonaire.



Le prochain sommet de la francophonie se tiendra les 11 et 12 octobre à Erevan. Les organisateurs annoncent la participation d'environ 5.000 personnes, de 100 délégations de haut niveau et de 50 chefs d'État et de gouvernement, dont Emmanuel Macron et le Premier ministre canadien Justin Trudeau.