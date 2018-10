Une nouvelle photo de Brigitte Macron suscite des louanges et des interrogations

Brigitte et Emmanuel Macron, qui figurent sur une photo récemment mise en ligne et montrant leur rencontre avec le Président sud-coréen Moon Jae-in et son épouse Kim Jung-sook à l’Élysée, ont provoqué une vive réaction des utilisateurs d’Instagram, dont certains admirent la beauté de Mme Macron et d’autres se posent des questions sur son état de santé.

«Charmante», indique un utilisateur d’Instagram commentant la photo où Mme Macron portent une somptueuse longue robe bleu nuit aux manches ajourées.

On voit aussi des commentaires comme «Belle robe» et «Très jolie robe. Encore du bleu! Mais j’aime beaucoup», «L’élégance».

«Une très belle femme, élégante en toutes circonstances. Et gracieuse. Merci Madame», lance un internaute.

Mais des mauvaises langues ont trouvé à redire sur la maigreur de ses bras: «Mon Dieu, qu’elle est maigre. Ses bras. Elle a l’air d’une squelette», «Serait-elle anorexique?».

«Brigitte Macron est d'une maigreur, ses bras le prouvent et c'est pas joli joli!!!!!», note une internaute.

Certains conseillent même à la Première dame de «prendre du poids».

Emmanuel et Brigitte Macron sont récemment rentrés à Paris après une visite en Arménie où le Président français a participé au 17e sommet de la francophonie et célébré la mémoire de Charles Aznavour.