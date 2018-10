Hashtag #PasDeVague: «C'est "le metoo" des profs abandonnés par leur hiérarchie»

Une élève m’insulte et me menace. Je fais un rapport à la principale. Elle me convoque pour une confrontation (sic) avec l’élève. Elle commence: « Alors Mme Lapnyx, cette élève se plaint que vous ne l’aimez pas… » Bref, c’était à moi de me justifier!!! 😡#PasdeVague https://t.co/2oX0h4GdOy