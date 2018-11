Des militantes Femen ont exposé leurs seins près de l'Arc de triomphe à Paris (photos)

Trois militantes de Femen se sont i brièvement exposées seins nus ce samedi matin sous l'Arc de Triomphe à Paris, avant d'être embarquées par la police, a annoncé la chaîne télévisée BFM.

Selon cette dernière, les militantes voulaient de cette manière dénoncer la présence de "criminels de guerre" parmi les chefs d'État invités dimanche aux commémorations du 11-novembre.

"Welcome War Criminals": les Femen seins nus sous l'arc de Triomphe à Paris pour protester contre la venue dimanche "de chefs d'Etat qui fêtent la paix alors qu'ils prônent la guerre" @afpfr pic.twitter.com/53dyG7ja9W — Camille Malplat (@CamilleMalplat) 10 novembre 2018

​Couronne de fleurs dans les cheveux, seins nus et poing en l'air, les trois femmes ont crié: "Welcome war criminals" (Bienvenue aux criminels de guerre). Leur torse était peint du slogan: "Fake peacemakers, real dictators" (Faux pacificateurs, vrais dictateurs)

​72 chefs d'Etat, dont Emmanuel Macron, Donald Trump, Vladimir Poutine et Angela Merkel, seront à Paris le dimanche 11 novembre 2018 pour célébrer le centenaire de l'Armistice. À 10 heures, "plus de cent chefs d'Etat, de gouvernement et de dignitaires, au nom du souvenir et de la construction de la paix" seront réunis sous l'Arc de triomphe de Paris, pour une lecture des noms et âges des soldats décédés en mission au cours des 12 derniers mois. Emmanuel Macron clôturera la cérémonie par un hommage au Soldat inconnu —dont la tombe se situe sous l'Arc-, toujours en présence d'une centaine de dirigeants.