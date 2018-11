«L'élève a battu le maître!»: Macron bat le record d'impopularité de Hollande

Un récent sondage réalisé par BVA pour Orange, RTL et La Tribune montre que 18 mois après son élection, Emmanuel Macron ne bénéficie plus de la confiance que de 26 % des Français. Il est ainsi parvenu à battre le record de François Hollande qui, après un an et demi de mandat, restait populaire aux yeux de 29% des Français seulement. A titre de comparaison, en novembre 2008, Nicolas Sarkozy jouissait de 48% d'opinions favorables.

La chute de l'actuel Président dans les sondages a été largement commentée par de nombreux internautes qui, dans leur majorité, trouvent ces chiffres logiques.

[Sondage BVA — Orange: Emmanuel Macron plus impopulaire que François Hollande] https://t.co/ZjeQ3JunYt

Les presidents se suivent mais sont de plus en plus nuls. — Merci @DisinfoEU #fichage politique No 1930 Cl. 3 (@bb057989) 23 ноября 2018 г.

Sondage BVA — Orange: Emmanuel Macron plus impopulaire que François Hollande https://t.co/SdwABD0rU9

— -) MACRON PLUS IMPOPULAIRE QUE HOLLANDE! AUTREMENT DIT CHAMPIN DANS LA MéDIOCRITé… — Jacques BOUVIER (#matricule 253) (@jabouvier) 23 ноября 2018 г.

Le faible Flamby doit en rire mais il est pourtant celui qui a mené #Jupiter au pouvoir

Il reste donc notre fossoyeur ☝️



Sondage BVA — Orange: @EmmanuelMacron plus impopulaire que @fhollande https://t.co/PH8qMzdwHw — CitoyenEnColere (@NationSansEtat) 23 ноября 2018 г.

Et voila, l'élève a battu le maître! https://t.co/uYLhUMuDMr — Saint Malo Insoumise n°1353 φ 🐝🇫🇷 🌍 🌿 (@StMaloInsoumise) 23 ноября 2018 г.

Trés drôle! #Macron plus impopulaire que @fhollande dont il se moquait! Le + impopulaire sans la crise, avec situation éco meilleure, sans les attentats de masse… sans frondeurs…sans #bashing H24… 1 exploit!!! https://t.co/jjS4koVzna — Gaby31 (@Gabyoc31) 23 ноября 2018 г.

© AFP 2018 Philippe HUGUEN Macron perd encore quatre points de popularité atteignant son score le plus bas

Les résultats du sondage réalisé par BVA indiquent également une forte baisse de popularité d' Edouard Philipp e qui jouit aujourd'hui de la confiance de 30% des Français seulement. 71% des personnes interrogées pensent que le gouvernement n'a pas encore fait preuve de la bonne attitude face au mouvement des «gilets jaunes » qui, par ailleurs, divise la population: 52% des sondés le désapprouvent contre 46%.

Ce sondage a été réalisé par internet les 21 et 22 novembre 2018 auprès d'un échantillon représentatif de 1.258 personnes.