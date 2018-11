Le discours de Macron en réaction aux «gilets jaunes» semble ne pas avoir convaincu

Alors que le discours prononcé par Emmanuel Macron le mardi 27 novembre visait à faire baisser la tension qui s'est installée en France sur fond de manifestations des «gilets jaunes», les Français semblent toujours être peu convaincus par le discours présidentiel.

© Sputnik . Alexei Vitvitsky «Gilets jaunes»: Macron dit entendre les problèmes mais ne lèvera pas les taxes

D'après un premier sondage, réalisé par Opinionway pour RTL-LCI-Le Figaro après l'intervention du chef de l'État, 76% de Français, soit 3 Français sur 4, qualifient les mesures annoncées —à savoir la modulation des taxes sur le carburant en fonction du prix du baril de pétrole et un débat national sur la transition écologique- d'insuffisantes.

En revanche, 63% des partisans de LaREM jugent ces annonces «suffisantes». Pour le reste de la population, la grogne reste forte quelle que soit l'appartenance politique des sondés.

De plus, comme l'indique l'enquête, 78% des Français réclament l'annulation des hausses des taxes sur le carburant prévues à partir de janvier prochain. Cette idée est soutenue par 93% des partisans du Rassemblement national et 91% de ceux de La France insoumise.

Dans le même temps, les Français soutiennent de plus en plus «gilets jaunes». Ils sont désormais 66% à leur manifester leur soutien, soit deux points de plus par rapport au dernier sondage, réalisé les 21 et le 22 novembre.

Le sondage d'Opinionway en question a été réalisé en ligne et rassemble un échantillon de 1.013 personnes âgées de plus de 18 ans. Il est constitué selon la méthode des quotas et prend en considération des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, d'agglomération et de région de résidence.

Aussitôt ces informations diffusées par les médias, les internautes se sont dépêchés de réagir.

3 Francais sur 4 regardent le fond de leurs porte-monnaie ce qui n est pas le cas de tout le monde… pic.twitter.com/AjDUTB0BSt — Gilles Lat (@LatGilles) 28 ноября 2018 г.

​

3 français sur 4? Perso le quatrième qui juge les mesures suffisantes je ne sais pas ou il est. Même dans le camp Lrem ça commence à quitter le navire.

Pire, même sur le quai des millionnaires à Antibes ça ne soutient pas Macron. — MC BUGZ SLAIN (@MCBUGZSLAIN) 28 ноября 2018 г.

​

Sondage: 3 Français sur 4 jugent les mesures annoncées par Macron insuffisantes https://t.co/WYh0ZP4RnH

Ce n’est pas qu’elles soient insuffisantes,

elles ne correspondent tt simplemt pas aux demandes légitimes dsGJ

et servent à gagner du temps en espérant 1dilution

du mouvement — Lamour Christiane (@piwowarchuck) 28 ноября 2018 г.

​

En même temps 3 français sur 4, n'ont pas regarder son discours et n'ont aucune idée de ses annonces. Tout le monde peut donner son avis sur rien et dire c'est insuffisant. Passer 1h à écouter quelqu'un parler c'est devenu un vrai challenge pour les français… — Ʀᕮᐯᕮᖇᓰᕮ 🇫🇷 (@Reverye) 28 ноября 2018 г.

​Certains ont mis en doute la crédibilité de sondages réalisés en ligne.

"Sondage réalisé en ligne sur un échantillon de 1013 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus"

Les fameux sondages représentatifs des Français avec seulement 1000 personnes sur internet — Ducrocq Monsieur (@MathieuDucrocq) 28 ноября 2018 г.

​D'autres commentaires ont été également teintés d'ironie:

Le train de vie de 3 français sur 4 pic.twitter.com/12RepKJRq8 — @vénom (@anthonysarti10) 28 ноября 2018 г.

​

y'a plus que "3 Français" qui soutient Macron en France — Teddy VIAL (@LeParisienDoz) 28 ноября 2018 г.

​

Haut Conseil pour le #climat: 3 français sur 4 estiment que #macron devrait traverser la rue et postuler chez #BFMTV #météo — el andreas (@elandreas) 28 ноября 2018 г.

​Dans son discours à la Nation tenu le mardi 27 novembre à la suite des violentes manifestations à Paris, Emmanuel Macron a assuré avoir vu les difficultés des Français tout en réitérant qu'il n'allait pas lever les taxes sur le carburant pour autant. Le Président a aussi évoqué la «crise» en France actuellement, ajoutant qu'il n'aurait aucune faiblesse contre ceux qui cherchent la violence.

Emmanuel Macron a enregistré ces derniers jours une nouvelle chute de sa cote de popularité, passant à 25% de «satisfaits». Selon un sondage Ifop pour le Journal du dimanche, sa popularité est au plus bas depuis le début de son quinquennat.