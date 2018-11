Les «gilets jaunes» couvrent de fumier des bâtiments publics, le Net s’enflamme (vidéos)

Ces derniers jours, plusieurs actions de protestation des «gilets jaunes» se sont terminées par le déversement de fumier et des tentatives pour murer des bâtiments publics. Ces méthodes ne laissent pas les internautes indifférents: les réactions vont des exclamations aux appels à la révolte.

Des sympathisants du mouvement des «gilets jaunes» ont décidé d’exciter non seulement la vue et l’ouïe des représentants du gouvernement, mais aussi leur odorat et ont notamment déposé du fumier et des ordures devant des bâtiments publics. Ces manifestations de colère ont provoqué une discussion entre utilisateurs des réseaux sociaux.

Selon le site Sudouest.fr, une trentaine de «gilets jaunes» ont bloqué le 22 novembre l’accès au Centre des finances publiques de Lesparre. Ils ont planté une banderole «Macron dégage» devant la porte d’entrée du bâtiment et déversé un tas de fumier au pied de la banderole.

🔶FLASH: à Lesparre, les agriculteurs & gilets jaunes déposent du fumier pour bloquer les impôts



BRAVO ON CONTINUE

22 novembre 2018

​D’après France 3, des tracteurs ont défilé dans le centre-ville de Limoges le 26 novembre. Les agriculteurs ont ciblé le centre des impôts et la préfecture, deux symboles de l’État, pour y déposer du fumier.

Devant la préfecture de Limoges dépôt de fumier et d'ordures par les #GiletsJaunes

J'ai eu quelques nouvelles de Limoges, ça va bien apparemment.

​Il y a eu également une manifestation avec du fumier dans le Limousin.

du fumier conseil général du limousin hier 11h04

​Ce moyen de se faire entendre a été salué par de nombreux internautes.

Bravo les Gilets Jaunes on continue le combat 🇨🇵🇨🇵🇨🇵🇨🇵🇨🇵🇨🇵🇨🇵 — Chris #NS #PSG MATRICULE 2551✝️ (@chrispatou) 28 novembre 2018

​Les commentaires vont de propos critiques sur le gouvernement, le Président Macron et le parti La République En Marche…

Si le gouvernement a perdu l'ouie et la vue peut-être n'a-t-il pas perdu l'odorat

Ça sent de plus en plus mauvais pour macron…

#DuFumierAlElysee#22novembre #24novembre

"LREM = le RACKET en marche"

Tagué sur un centre d'impôts muré par les Gilets Jaunes dans la Creuse.



Fumier / Mur… qui dit mieux?#22novembre #RevolteFiscale

​…aux appels à la révolte.

Et que TOUS les agriculteurs Gilets Jaunes qui sont dans une GROSSE difficulté, apportent leur fumier devant les bâtiments symboles de l'Etat TOUT PUISSANT et AVEUGLE!

​Par ailleurs, une vidéo d’une action de protestation dans le Limousin a provoqué une discussion sur la date et le lieu réels de l’événement. Une internaute a affirmé qu’il ne s’agirait pas du Conseil général du Limousin le 28 novembre, comme l’auteur du message l’avait indiqué, mais d’un autre édifice et que l’action aurait été filmée le 24 novembre.

La se sont les images de samedi dernier et c'était à l'hôtel de région. Et non le conseil général. Désolée

​Et il y a aussi des personnes qui, tout en soutenant le mouvement des «gilets jaunes», rappellent que les élus et fonctionnaires ne s’occuperont pas du nettoyage des rues quand la manifestation aura pris fin.

Globalement on sait qui va se taper le nettoyage du fumier en question… pas ceux d'en haut, c'est certain…

je comprend votre douleur mais qui va ramasser maintenant?

Des petits fonctionnaires demain catégorie C à 1200€ net par mois cela même que les français ne veulent plus

Alors îles on les dossiers larges lâchez vous pourtant certains d'entre eux étaient à Paris à vos côtés — Curralo (@Curralo1) 28 novembre 2018

​Pour certaines personnes, les «gilets jaunes» et leurs moyens «naturels» d’exprimer leurs revendications sont plutôt révoltantes…

Sa pu la révolte sociale et le fumier fait tâche d'huile!!!

Ca commence à sentir mauvais! (je parle de la révolution des #GiletsJaunes qui ne porte pas encore son nom)

​…alors que d’autres commentateurs se livrent à des suppositions sur ce que les occupants des bâtiments publics visés par les «gilets jaunes» pourraient faire du fumier. Et ici, tout entre en jeu: l’écologie, l’horticulture et même l’économie européenne.

Ils vont pouvoir remplir leurs pots de fleurs! 😅Sérieusement c'est une bonne idée

Y a rien de plus naturel que le fumier…Ils n'auront qu'à le mettre sur les plates-bandes de la ville, cela fera plaisir aux écolos, et en plus c'est gratuit!

C'est pour fertiliser l'euro

