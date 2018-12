«Tremble Macron, Lalanne arrive»: le chanteur se voit chef de file des Gilets jaunes

Ирина Калашникова Un lapsus de Castaner en dit long sur sa vision des Gilets jaunes (vidéo)

Depuis quelques semaines, le mouvement des Gilets jaunes continue à accumuler des soutiens publics. Maintenant c'est au tour du chanteur Francis Lalanne de vouloir manifester son soutien au mouvement.

Chose dite, chose faite. Il a ainsi co-signé avec Jean-Marc Governatori, co-secrétaire de l'Alliance écologiste indépendante une lettre ouverte dans laquelle le chanteur propose aux manifestants en colère de les représenter aux élections européennes de mai prochain. Selon lui, leur campagne serait dans ce cas-là financée via le groupe écologiste pour un montant de quelque 800.000 euros.

«Je garantis aux Gilets jaunes la possibilité d'aller devant le peuple. Les élections européennes, c'est dans cinq mois. Ils ont le temps de faire campagne», a expliqué M.Governatori, cité par Le Figaro.

«À notre avis, la meilleure réponse au conflit, c'est le vote, la seule issue, la seule sortie efficace à l'impasse. (…) L'homme politique ne comprend que le rapport de force politique. Il faut obtenir par les urnes et non par la violence. Francis et moi avons été très choqués par les événements qui ont embrasé Paris. Policiers et gendarmes, c'est sacré!», a-t-il ajouté.

Relayée par les médias, cette information a suscité une avalanche de commentaires, ironiques dans leur majorité, sur les réseaux sociaux.

La plupart des internautes ont pris cette nouvelle avec humour.

Pour rappel, ces derniers temps, Francis Lalanne accumule les initiatives citoyennes. Ainsi, le chanteur s'est d'abord présenté aux élections législatives en 2017, sous l'étiquette du mouvement écocitoyen 100%. Ensuite il a annoncé intégrer la réserve de la gendarmerie sous forme de service civique cette année. Finalement, pour 2019, il aimerait devenir le leader du mouvement des Gilets jaunes.

Alors que les mesures proposées par le gouvernement n'ont pas pu étouffer la colère sociale, les Gilets jaunes se mobilisent ce samedi pour leur acte 4. Un rassemblement sous haute surveillance qui risque d'être émaillé par une flambée de violences.

La dernière mobilisation des Gilets jaunes a été marquée par d'importantes violences et dégradations urbaines dans la capitale française. Elles ont fait 133 blessés, dont 23 membres des forces de l'ordre, et ont conduit au placement en garde à vue de 378 personnes sur les 412 interpellées, selon un bilan communiqué par la préfecture de police dimanche.