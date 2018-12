Gilets jaunes: un total de 1.723 interpellations dont 1.220 gardes à vue en France

La quatrième journée de mobilisation des Gilets jaunes a donné lieu samedi à au moins 1.723 interpellations dans toute la France, dont 1.220 gardes à vue à travers la France, a annoncé ce dimanche matin le ministère de l'Intérieur.

Quelque 136.000 personnes ont participé à cette nouvelle journée de mobilisation, soit le même nombre que le 1er décembre, a précisé la place Beauvau.

À Paris, les forces de l'ordre ont procédé à un nombre record de 1.082 interpellations samedi, selon les chiffres de la préfecture de Paris, dimanche.

Ce bilan est en très nette hausse par rapport à la précédente mobilisation du 1er décembre au cours de laquelle 412 personnes avaient été interpellées.

Dans la capitale, la mobilisation des Gilets jaunes a fait «beaucoup plus de dégâts» matériels que celle du 1er décembre, a estimé dimanche Emmanuel Grégoire, 1er adjoint de la maire PS Anne Hidalgo.

«Le secteur concerné par les incidents était beaucoup plus important (…). En ayant moins de barricades, il y a eu beaucoup plus de dispersion, donc beaucoup plus de lieux impactés par des violences», a-t-il expliqué sur France Inter.

Des tirs de gaz lacrymogènes aux abords des Champs-Élysées et des vitrines brisées ont été recensés à Paris mais aussi des heurts et dégradations à Bordeaux, Toulouse, Marseille et encore à Nantes suivis toujours de blocages sur les routes.