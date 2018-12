Une jeune femme aurait perdu un œil lors de la manifestation des Gilets jaunes

Deux vidéos filmées lors de l'acte 4 de la mobilisation des Gilets jaunes en France sur lesquelles on voit une femme ensanglantée ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Selon Libération, les deux documents sont «authentiques» et montrent une étudiante de 20 ans qui aurait perdu l'œil gauche.

D'après le média, les collaborateurs de son moteur de recherche CheckNews ont réussi à contacter les proches de la victime. Selon les informations qu'ils ont obtenues, la personne qui l'a accompagnée aux urgences ophtalmologiques de l'hôpital Cochin a témoigné que la jeune femme avait «perdu la vision de l'œil gauche et ne le retrouvera jamais» et souffrait de nombreuses fractures des os de la face et de saignements dans le cerveau.

CheckNews a également contacté la préfecture de police de Paris pour obtenir des informations sur une femme blessée à l'œil sur les Champs-Élysées aux environs de 14h00. Libération précise qu'il n'a pas encore reçu de réponse.

Comme le souligne le quotidien, une première vidéo a été relayée sur Facebook par un homme nommé Adrien Lemay que CheckNews a interrogé sur l'incident. Le média a ensuite retrouvé une autre personne ayant partagé une deuxième vidéo montrant la même scène.

Cette seconde personne a envoyé aux journalistes du média une capture d'écran permettant de voir que sa vidéo a été enregistrée à 14h08 le 8 décembre sur les Champs-Élysées, selon Libération.

«Nous étions le long du mur près du macdo et d'un coup sur le trottoir d'en face les CRS et policiers civils se sont mis à tirer. J'ai entendu un bruit juste à côté de moi et j'ai vu cette fille tomber juste à côté de moi», a indiqué à CheckNews ce dernier témoin.

D'autres images de la même femme, à en juger par ses vêtements et ses blessures, ont été publiées sur Twitter le 8 décembre 2018, précise le même média.

Près de 136.000 personnes ont participé samedi 8 décembre à l'acte 4 de la mobilisation des Gilets jaunes en France, soit un nombre pratiquement équivalent à celui du 1er décembre. Au total, 1.723 personnes ont été interpellées, selon la place Beauvau.