«Gazés comme jamais»: une Gilet jaune raconte son vécu sur les Champs-Élysées (vidéo)

Alors que les tensions autour du mouvement des Gilets jaunes persistent toujours en France, une manifestante a partagé sur Facebook une vidéo montrant la dispersion des manifestants par les forces de l'ordre. Elle accuse notamment la police d'avoir bloqué un groupe de manifestants qui demeurait sur les lieux, pour lui envoyer du gaz lacrymogène «sans qu'aucune sortie ne soit ouverte».

«On nous demande d'attendre sans nous en dire plus. Au même moment les deux lignes de blindés et camions à eau se resserrent.[…] Sans sommation, une déferlante de gaz nous asphyxie, toujours sans qu'aucune sortie ne soit ouverte», a-t-elle martelé.

Après quelques moments de confusion, les manifestants réussissent toutefois à quitter les lieux.

Elle raconte également son ressenti dans une autre vidéo, publiée juste après les faits.

«Ils nous ont tous rassemblés, ils ont attendus qu'on soit bien compacts et ils nous ont gazés comme jamais […] C'est ça la France», a-t-elle déploré.

Face à l'augmentation des prix du carburant qui frappe surtout le diesel, de nombreux Français sont descendus dans les rues le 17 novembre 2018. La vague de mécontentement se poursuit et est notamment suivie en Belgique. Les mobilisations des Gilets jaunes en France ont régulièrement dégénéré en affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre et ont été marquées par de nombreux pillages, cassages, incendies, interpellations et violences extrêmes.

Selon le dernier bilan, le ministère de l'Intérieur faisait état de 66.000 manifestants dans toute la France vers 19h00 dont 4.000 au plus fort de la journée à Paris ce samedi 15 décembre. À 18h30, 168 personnes avaient été interpellées en marge du rassemblement des Gilets jaunes à Paris et en petite couronne. 115 personnes ont été placées en garde à vue.