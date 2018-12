«Dégage vieille truie»: un policier insulte une femme, le Web outré (vidéo)

«Dégage vieille truie», entend-on un policier lancer à une passante sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Décidée à ne pas se laisser faire, la femme se retourne et affronte le malotru. Lorsque le représentant des forces de l’ordre lui répète la même phrase, elle s’en prend à lui:

«Pourquoi vous me dites ça, monsieur?», s’indigne-t-elle en haussant le ton.

C’est alors qu’un autre policier tente de la calmer en lui expliquant que ce n’est pas grave et qu’elle peut porter plainte. Il la prie ensuite de quitter les lieux.Mais la dame n’en démord pas et continue à exiger qu’on lui explique ce qu’elle a fait pour mériter un tel traitement.. «C’est gratuit», entend-on dire un homme qu’on ne voit pas à l’image. Au bout de plus d’une minute et demie d’échange, la femme quitte les lieux sous les applaudissements et les bravos.

Diffusée sur les réseaux sociaux, cette scène a été largement commentée par des internautes, dont certains ont constaté que les cas de dérapages commis par la police devenaient nombreux et que les autorités ne prenaient pas de mesures pour y couper court:

En 10 minutes sur Twitter j’en suis à 7 vidéo montrant notre belle police politique humiliant frappant sans que la #Macronie s’en offusque — Stephaneahmed (@baloute56) 16 декабря 2018 г.

Pareil, c'est horrifiant.



Gazages gratuits, menaces parfois de mort, insultes, flashball visés dans la tête, arrestations injustifiées, humiliations d'handicapés, destructions de preuves vidéos, violation du droit de manifester..ça n'a pas de fin.



Et le gouvernement reste muet. — Lemu (@Lemuyaru) 17 декабря 2018 г.

On ne peut qu'être inquiet de cette évolution de la violence de la part des Forces de l'ordre qui deviennent les forces du désordre! Castaner devra rendre des comptes!!!!! — coltichou (@Kloupinait) 16 декабря 2018 г.

​D’autres se sont désolés du fait qu’aucun des collègues du policier qui avait insulté cette passante n’était intervenu alors qu’il avait enfreint le code de déontologie de la police.

Le plus choquant dans cette vidéo c'est qu'aucun de ses collègues ne réagissent face aux propos de ce pseudo policier qui déshonore sa profession. Ce mec parce qu'il a un brassard rouge se permet n'importe quel acte. Une séquence détestable!!! — D'Jeg (@Djeg01) 16 декабря 2018 г.

​Et de souligner que vu la fréquence des dérapages, des mesures étaient urgentes:

Il est temps que la @PoliceNationale ainsi que la @prefpolice fasse le ménage dans ses services. Cela en devient urgent. — Humain de souche🌍 🐝 (@AchessT) 17 декабря 2018 г.

