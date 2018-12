Tir de grenade sur un Gilet jaune à terre: le Net somme l’Intérieur de réagir (vidéo)

Des internautes français ont interpellé le ministère de l’Intérieur et la Police nationale pour obtenir de leur part une réaction concernant un possible acte de violence commis par des policiers lors d’une manifestation des Gilets jaunes. Une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux montre un Gilet jaune à terre touché par un tir de grenade.

Le visionnage d'une vidéo tournée pendant une des manifestations des Gilets jaunes a incité de nombreux internautes français à demander au ministère de l'Intérieur et à la Police nationale de réagir à la scène violente que montre cet enregistrement.

🔴📹🇫🇷 #France: Bonjour ou bonsoir @PoliceNationale et @CCastaner..



Une question, les tirs de grenade à bout portant (environ 20 cm) sur les #GiletsJaunes à terre, comment dire.. Ça se passe comment? C'est un projet sur le long terme? pic.twitter.com/a0JyI4Xiy3 — —₽ — 🅣 — 🅐 — (@PorteTonAme) 16 декабря 2018 г.

On voit un manifestant touché par une grenade tirée, volontairement selon des internautes, à bout portant par un policier.

Plusieurs internautes se sont servis des réseaux sociaux pour s'adresser au ministère de l'Intérieur:

1) ils le gazent en plein visage au point qu'il a un malaise

2) pendant qu'il est au sol ils lui balance une grenade dans les jambes

Ces agressions sont-elles digne d'un état civilisé @PoliceNationale? — 🌿 🐝1,6kmouskieva — Réfractaire 76/484 🐝 🌿 (@Chani_Bayle) 16 декабря 2018 г.

IL n'y aucune justification pour une telle violence, le peuple va se retourner contre vous la police qui exerce cette hostilité perfide avec autant agressivité est d'excès, le retour du bâton va être très sévère — 🇫🇷 🇦🇺 🇮🇱 🇺🇸 🌏 3eme compte (@18semperfidelis) 17 декабря 2018 г.

une honte,la police reprenez vous,vous êtes dans le même bateau que nous!!!!!nous nous battons aussi pour que vos enfants grandissent dans un monde plus juste — цлаудине фургеау (@claudinefurgeau) 17 декабря 2018 г.

Le nom de ce policier extrémiste qui a commis une violence volontaire inouïe envers un citoyen pacifique. #Castaner — LE RESISTANT (@COEURFEULE) 16 декабря 2018 г.

D'autres utilisateurs ont relevé l'ambiguïté des images mises en ligne.

A cause du manque de stabilité de la caméra qui a filmé l'incident, on peut interpréter cet épisode de différentes manières. Ainsi, certains ont estimé qu'il s'agissait d'une manipulation réalisée par les Gilets jaunes eux-mêmes:

On pourrait dire que:

1- des flics essaient de retirer un homme de la route pour sa sécurité et qu’ils sont agressés par une bande d’extrême-gauche

2- qu’un des manifestant a shooté dans une grenade pour l’eloigner, mais qu’il l’a renvoyé vers les flics et le monsieur au sol — Mort ta delle (@mort_ta_delle) 17 декабря 2018 г.

Perso je vois que la policière est bousculée et mise sous pression. C'est clairement une erreur mais vraiment recherchée. — Sylvain tout dépend (@Wolfie592) 17 декабря 2018 г.

Pour d'autres internautes encore, les forces de l'ordre n'ont fait que leur travail:

Désolé mais ils font leur job en voulant retirer quelqu’un qui est sur la route et se met en danger (un automobiliste énervé pourrait l’ecraser) la grenade n’est pas tiré volontairement soit erreur soit c’est un GJ qui l’a shooté au mauvais endroit — Mort ta delle (@mort_ta_delle) 17 декабря 2018 г.

1/il y a une interpellation, mais les mecsempechent les flics de faire leur taf. normal que les flics soient un peu tendus

2/ on n'a pas l'impression que cette grenade ait été lancée de façon volontaire. mais plutôt une mauvaise manip… — Abdel Zak (@zabdoul59) 17 декабря 2018 г.

Face à l'augmentation des prix du carburant qui frappe surtout le diesel, de nombreux Français sont descendus dans les rues le 17 novembre 2018. La vague de mécontentement se poursuit et est notamment suivie en Belgique. Les mobilisations des Gilets jaunes en France ont régulièrement dégénéré en affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre et ont été marquées par de nombreux pillages, cassages, incendies, interpellations et violences extrêmes.

Selon le dernier bilan, le ministère de l'Intérieur faisait état de 66.000 manifestants dans toute la France vers 19h00 dont 4.000 au plus fort de la journée à Paris samedi 15 décembre. Ces chiffres en baisse comparativement à la semaine dernière, alors que plus d'un policier était mobilisé pour chaque manifestant, n'ont pas tardé à faire polémique.