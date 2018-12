«Miss seins nus» en plein direct: le réalisateur fait son mea culpa et s’explique

TF1 a débuté sa diffusion de Miss France 2019 en montrant des candidates en train de se changer dans leur loge. Le caméraman a alors filmé une candidate seins nus avant que la régie de la chaîne ne fasse basculer l'image.

Près de quarante-huit heures après la cérémonie, Franck Broqua, le réalisateur du show , s'est expliqué à TVMag.

«Cette année, nous avons voulu être dans les coulisses du show pour être au plus près de la préparation des candidates», a-t-il indiqué, tout en soulignant que «tout s'était bien passé» lors des répétitions, un cadreur étant placé dans les loges.

«Au moment où je contrôle son plan avant de le passer à l'antenne, je vois qu'il est bousculé par quelqu'un donc j'attends. Puis on me signale que je peux "spliter" l'écran et le diffuser. Mais entre-temps, le cadreur s'est déplacé et a élargi son plan, ce qui a fait qu'on a vu l'ensemble de la loge», poursuit le réalisateur.

D'ailleurs, il a affirmé avoir «réagi assez rapidement en voyant le problème», qui est «un regrettable incident du direct».

Les images en question ont été retirées du site de la chaîne. Programme phare de TF1, Miss France avait attiré l'an dernier 7,4 millions de téléspectateurs (37,1% de part d'audience), avec un pic à 8,8 millions lors du couronnement, plaçant la chaîne largement en tête des audiences.