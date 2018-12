«Débranche ta télé et enfile ton gilet»: le clip d’un manifestant explose le Net (vidéo)

Un Gilet jaune de Côte-d'Or a tourné un clip vidéo avec plusieurs dizaines de manifestants autour d'un rond-point pour remobiliser le mouvement. La vidéo publiée dans la nuit de samedi à dimanche comptabilise déjà plus de 492.000 vues sur Facebook.

«Débranche ta télé et enfile ton gilet»: un clip au rythme entraînant composé par un Gilet jaune de Côte-d'Or et tourné samedi sur un rond-point de Montbard, cartonne sur Facebook où il a déjà été vu plus de 492.000 fois.

Le clip a été tourné samedi lors de l'acte 5 de la mobilisation des Gilets jaunes et mis en ligne dans la nuit de samedi à dimanche. Antonin Froidevaux, l'auteur de la chanson, y apparaît guitare à la main entouré de près d'une centaine de manifestants.

Le message lancé par le musicien est de continuer de se battre pour ses idées.

«Débranche ta télé, c'est aussi un appel à sortir et échanger avec les gens dehors. C'est un appel à se retrouver», précise le musicien amateur, cité par l'AFP.

Ce Gilet jaune était déjà à l'origine de «Peuple, bats-toi», un premier clip publié avant la manifestation du 17 novembre.