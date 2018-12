«Stratégie de choc»? Matignon fait volte-face sur des concessions aux Gilets jaunes

Le 18 décembre, le gouvernement français a annoncé le renoncement à certaines mesures prises à la mi-novembre en concession au début du mouvement des Gilets jaunes, a informé l'AFP mardi en fin d'après-midi. Matignon voulait ainsi économiser jusqu' à 130 millions d'euros sur les 500 millions au total que devaient coûter ces premières mesures, parmi lesquelles l'extension du chèque énergie à deux millions de foyers supplémentaires, le relèvement du barème kilométrique et le doublement de la prime à la conversion.

Mais quelques heures plus tard, le gouvernement a affirmé que ces mesures seraient quand même maintenues.

«Après discussion avec les parlementaires de la majorité, le gouvernement maintient l'ensemble des mesures annoncées par le Premier ministre en novembre […] On n'allait pas être compris, on a appris de nos erreurs et on a rapidement abandonné cette décision», a déclaré un conseiller du gouvernement, cité par l'AFP.

Ce revirement n'est pas passé inaperçu des internautes. Certains d'entre eux estiment que le gouvernement n'aurait pas de cap.

— Frédéric Chatelus (@chelus09) December 18, 2018

​​D'autres lui reprochent son «amateurisme».

— Binbin ن 🐝#Faire (@binbin59300) December 18, 2018

​Quelques internautes ont qualifié cette volte-face du gouvernement de «quelque chose de trop intelligent, trop technique, trop subtil», en citant Gilles Le Gendre, le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, qui s'était ainsi prononcé sur les mesures en faveur du pouvoir d'achat.

— Bertrand Hadet (@bertrandhadet) December 18, 2018

​​​D'autres encore ont emprunté le mot «carabistouille» au vocabulaire de Jean-Luc Mélenchon, afin de décrire ce revirement.

— Pingouin Vénèr (@pingouin_vnr) December 18, 2018

​Un internaute a toutefois suggéré qu'il s'agissait de «manipulation mentale».