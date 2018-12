Un député LREM ayant pris une décision à «contre-courant» exclu du groupe parlementaire

Le député de Haute-Garonne Sébastien Nadot, qui avait voté contre le budget 2019, a dû quitter le groupe La République en marche à l'Assemblée nationale, relate BFM TV.

«J'ai reçu personnellement Sébastien Nadot dans l'après-midi, qui m'a confirmé et il a motivé sa décision», a indiqué le président du groupe LREM , Gilles Le Gendre, au même média.

«À partir de là il n'y avait pas d'autre choix que cette décision. Voter contre le budget c'est s'exclure de cette majorité», a-t-il ajouté.

Plus tard dans la journée, Sébastien Nadot a expliqué pourquoi il avait pris une telle décision dans un communiqué.

​«J'ai été élu représentant de la nation à la faveur du renouvellement de 2017 qui cristallisait déjà le désarroi des Françaises et des Français — et le désaveu — à l'égard de la classe politique. Je ne souhaite pas m'inscrire dans la République jacobine des partis politiques, mais dans celle de l'intérêt général et de l'écoute attentive des aspirations des Françaises et des Français. Aussi, j'ai décidé de voter contre ce budget», indique son message.