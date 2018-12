«Petit guide pour digérer la dinde face aux critiques»: le Net moque les conseils de LREM

Publié samedi sur une plateforme en ligne, le guide de La République en marche propose des «réponses concrètes» aux questions posées le plus souvent à ses membres. Pour ne pas trop se fatiguer à Noël, les adhérents auront une réponse toute faite pour rétorquer à celui qui assure qu'Emmanuel Macron «est le Président des riches». Ainsi, il faudra expliquer que l'impôt sur la fortune «n'a pas vraiment été supprimé», mais qu'il a été transformé «en impôt sur la fortune immobilière».

Le Net s'en est donné à cœur joie en critiquant, dénigrant, raillant cette initiative. Et en rappelant qu'en décembre 2017 déjà, les adhérents au parti avaient reçu un petit guide avec, selon Le Dauphiné, des «éléments de conversation» pour les fêtes par «le nouveau délégué général» du parti, un certain Christophe Castaner…

Joyeux Noël LREM! Des militants publient un guide pour aider à défendre l’action de Macron https://t.co/clshYWgDOO pic.twitter.com/9VXot6ZAj7 — Lesinfos.online (@Infosonline) 23 декабря 2018 г.​

Sommaire du guide pratique à l'attention des #LREM déboussolés pour placer des éléments de langage pendant les fêtes. Véridique. #NovlangueTeamMacron pic.twitter.com/aUbk5wuOf4 — Maud Assila (@MdAssilA) 23 декабря 2018 г.​

Apparemment celui de l'année dernière n'a pas fonctionné…. — espoir dansbas sans matricule bizarre non? (@espoirdansbas) 22 декабря 2018 г.​

Les critiques sont particulièrement nombreuses.

#LREM publie un guide pour défendre l'indéfendable au repas de #noel?



🤔 — POISSON ROUGE (@PRENDSMOIPOURUN) 23 декабря 2018 г.​

Non content de nous pourrir la vie, #LREM veut aussi nous pourrir les fêtes de Noël! https://t.co/BttqUMuCcv — Eléonore Bez (@EleonoreBez) 22 декабря 2018 г.​

Manifestement incapables de penser par eux-mêmes et de débattre, les "membres de LREM" ont droit à leur petit guide d'éléments de langage, pour bien digérer la dinde face aux critiques familiales! Pathétique! https://t.co/pmKyzDdF43 — Alain Van Praet (@VANPRAETAlain) 22 декабря 2018 г.​

Faut-il en rire ou en pleurer…Respect pour mes contacts LREM, personnellement je le prendrai très mal si Debout la France me transmettait quoi dire durant mon repas de Noël…. https://t.co/x56AaVYMZI — damien Jeanne (@Damienjea) 23 декабря 2018 г.​

Certains prennent la nouvelle avec humour.

LOL, c'est pas un guide qu'il faut mais une encyclopédie les #LREM https://t.co/kg2pfrxIuD — Gilles TRABOT (@GillesTrabot) 23 декабря 2018 г.​

Alors que d'autres la commentent non sans sarcasme.

Question pour le guide: qu’est devenu le coffre-fort de Benalla? Réponse: nous nions l’existence de benalla. — Veronique Perrot H.C 🐝 Vegane gauloise n. 3259 (@VeroniquePerrot) 23 декабря 2018 г.​

Je peux avoir la version papier pour allumer le feu à noël — KYLSLAGEN 🇪🇺 (@kylslagen) 22 декабря 2018 г.​

😂😂😂 en voilà une idée de cadeau, non? Le petit guide de LREM — Je suis Gilet Jaune & écolo (@EnDebout) 22 декабря 2018 г.​

Enfin, nombreux sont ceux qui estiment qu'une image vaut mille mots.

Moi "eh, LREM publie un guide pour défendre le gvt au repas de Noël"



Dad: pic.twitter.com/RuDEaZA9Yu — 🇪🇺Omelette de Gaeilge🇪🇺 (@OmeletteDePoulp) 23 декабря 2018 г.​

La com en marche pic.twitter.com/zBgFIGkOXx — Papa Castro (@Papa_Castro) 22 декабря 2018 г.​

Plus d'un an et demi après son arrivée à l'Élysée, le Président français , en mal de popularité, doit faire aujourd'hui face au mouvement des Gilets jaunes. Si le locataire de l'Élysée allait volontiers au contact du peuple, il se fait désormais discret et ceux qui le croisent notent sa fatigue, indique Le Monde.

«Il ne sort plus sans se maquiller tellement il est marqué. Il se maquille même les mains», a déclaré un député du parti présidentiel cité par le journal.