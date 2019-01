Un nouveau sondage révèle l’attitude des Français face aux Gilets jaunes

Seuls 45% des Français désirent que le mouvement des Gilets jaunes s'arrête, soit un point de moins que lors d'une précédente enquête début décembre, selon un sondage Odoxa Dentsu consulting pour Le Figaro et France Info.

En ce début d'année, Emmanuel Macron devrait «mettre un terme à la crise des Gilets jaunes», selon 48% des personnes questionnées.

Avec cette mobilisation, la confiance dans le gouvernement s'est effondrée: seuls 25% des Français interrogés se disent «satisfaits» de l'action du gouvernement depuis l'élection d'Emmanuel Macron, soit 15 points de moins qu'en avril. 75% se déclarent en revanche «mécontents».

Face à la nouvelle taxe sur les prix du carburant, de nombreux Français sont descendus dans les rues depuis le 17 novembre 2018. Les manifestations des Gilets jaunes ont régulièrement dégénéré en affrontements entre participants et forces de l'ordre. Les chiffres de la mobilisation annoncés par le gouvernement font l'objet de polémiques.

Cette enquête a été réalisée en ligne les 2 et 3 janvier auprès de 1.004 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. La marge d'erreur est estimée entre 1,4 et 3,1 points.