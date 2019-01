«Il y en a qui déconnent», selon Macron: des Français se mettent à deviner qui

Le problème d'E. Macron, c'est que pour lui les gens qui "déconnent" sont toujours les personnes en difficulté, jamais les plus riches… Il y a quelque chose de pourri lorsqu'un Président de la République est blessant avec les plus humbles et obséquieux avec les plus riches. https://t.co/eU2bGnO6cQ