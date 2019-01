Le Drian pas au courant des voyages de Benalla, le doute s’installe

@JY_LeDrian n’était pas non plus « au courant » des enregistrements reçus de la Turquie dans l’affaire khashoggi… 😂



On va pouvoir remplacer les termes « surdité » et « cécité »: « Faire l’Autruche »…..



par « Faire LeDrian » 🙈😏@enmarchefr @TeamMacronPR