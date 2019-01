Face aux chiffres diffusés par l’Intérieur, les Gilets jaunes lancent leur propre décompte

Depuis le début de la mobilisation des Gilets jaunes à travers la France, les chiffres sur la participation annoncés par le gouvernement font l'objet de polémiques, car ils sont les seuls à être diffusés. Cette semaine, les manifestants vont lancer leur propre décompte pour «affiner, de la manière la plus objective qui soit, les chiffres des samedis», comme il est indiqué dans le groupe sur Facebook «Le Nombre Jaune — Compteur de MANUfestations».

«Notre procédé repose sur le quadrillage du territoire par des référents locaux (certaines villes ou départements ne sont pas encore référencés de notre côté) qui recoupent leurs vidéos/photos personnelles et celles de leurs témoins directs sur le terrain. Ils passent également (tout comme nous sur les départements non référencés) des heures à éplucher les groupes locaux de GJ et les articles de presse régionale pour réaliser un comptage au plus proche de la réalité».

Selon la publication faite dans ce groupe, les participants «se sont lancés dans ce projet dans un seul but: rétablir la vérité sur les chiffres».

Le neuvième acte des manifestations des Gilets jaunes s'est déroulé samedi dernier à Paris, ainsi que dans d'autres villes françaises. 111 personnes ont été interpellées dans la capitale et 74 d'entre elles placées en garde à vue. D'après le ministre français de l'Intérieur, la mobilisation a rassemblé environ 84.000 personnes à travers la France. Le mouvement des Gilets jaunes est en hausse par rapport aux dernières semaines. Le 5 janvier, l'acte 8 a rassemblé 50.000 manifestants et 32.000 le 29 décembre lors de l'acte 7, avait déclaré le ministre Christophe Castaner.