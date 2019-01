Gilets jaunes: Raffarin propose la déconnection des mandats présidentiels et législatifs

Jean-Pierre Raffarin, invité du Grand Jury de RTL, a proposé des solutions à la crise des Gilets jaunes, en appelant à «repenser notre organisation politique» et en évoquant notamment la déconnection des mandats présidentiels et législatifs.

L'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin, invité au Grand Jury de RTL le 20 janvier, a exprimé sa vision des tensions en lien avec les Gilets jaunes, en estimant que la France passait d'une crise sociale à une crise politique.

Néanmoins, il propose une solution qui d'après lui pourrait impacter un règlement de crise, relate Le Figaro. L'homme politique considère qu'une réduction de la durée du mandat des députés est capable de résoudre le problème et de «déconnecter le mandat présidentiel du mandat législatif».

© AFP 2018 ZAKARIA ABDELKAFI / AFP Vers une rencontre entre Macron et des Gilets jaunes?

«Aujourd'hui, on conteste les députés, souvent parce qu'ils sont élus pratiquement en même temps que le Président de la République», a-t-il souligné.

Et de poursuivre:

«À ce moment-là, mettons le mandat des députés à quatre ans et mettons le [mandat du] Président toujours à cinq ans, ce qui fait qu'on aura un député qui ne sera pas élu par le Président mais qui aura une autre logique», a ajouté Jean-Pierre Raffarin.

Selon lui, il est nécessaire de «repenser notre organisation politique», car il juge que le dispositif qui entoure le Président n'est pas adapté à la Ve République.

Enfin, il souligne que les Gilets jaunes ne pourront pas être vraiment entendus dans ce pays tant que le paramètre de leurs actions est la violence. En étant favorable au bicamérisme, tandis que des Gilets jaunes appellent à supprimer le Sénat, l'ex-Premier ministre propose sa vision pour régler la crise.

«Je pense qu'il y a deux solutions: soit un paquet législatif majeur, soit un référendum avec plusieurs volets. Un volet institutionnel, le nombre de parlementaires, la nature de l'élection, la durée des mandats et un certain nombre de choses pour recrédibiliser et relégitimer notre vivre-ensemble. […] Un volet qui est un volet social avec un certain nombre de mesures et un volet de décentralisation», a-t-il lancé.

Face à la taxe sur les prix du carburant, de nombreux Français sont descendus dans les rues depuis le 17 novembre 2018. Les mobilisations des Gilets jaunes ont régulièrement dégénéré en affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Ces dernières ont souvent eu recours aux gaz lacrymogènes, à des grenades de désencerclement ou assourdissantes ainsi qu'à des tirs de lanceurs de balle de défense (LBD).

En 2000, après un référendum sur le quinquennat présidentiel mené par Jacques Chirac, la durée du mandat présidentiel a été ramenée de sept à cinq ans en France.