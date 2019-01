Schiappa se réfère à Galilée au Sénat pour justifier sa collaboration avec Hanouna (vidéo)

Alors que Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, s’est retrouvée sous une pluie de critiques suite à sa participation future à l'émission «Balance ton post!», dans le cadre du grand débat national, elle s’est défendue face aux sénateurs sous les huées, se comparant à Galilée.

Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, fait actuellement face à une pluie de critiques suite à sa participation future à l'émission «Balance ton post!» de Cyril Hanouna, dans le cadre du grand débat national. Elle est venue se défendre face aux sénateurs qui l'ont chahutée en rappelant que Galilée était le seul à croire au début que la Terre était ronde.

«Ce n'est pas parce que la majorité des personnes pensent que c'est une mauvaise idée que ça l'est. Je vous rappelle que Galilée était tout seul face à la majorité pour dire que la Terre était ronde et qu'elle tournait. La majorité pensait qu'elle était plate et statique», a déclaré Marlène Schiappa.

Elle a ensuite ajouté que le grand débat national s'adressait à tous les citoyens et qu'il «n'y avait pas de citoyens de seconde zone».

#QAG @MarleneSchiappa chahutée au Sénat pour sa participation à l'émission de Cyril Hanouna: "Il n'y a pas de citoyens de seconde zone (…) On ne répond pas à des problèmes politiques de 2019 avec des réponses politiques de 1999."

Jacqueline Eustache-Brinio, sénatrice LR, a puis mis en évidence une dévalorisation quotidienne de «l'image des hommes et des femmes politiques» qui pousse les Français à être de plus en «plus critiques de leurs élus».

«Vous participez ainsi à l'éloignement et au rejet de la classe politique dans son ensemble. La classe politique vaut mieux que cela, ce n'est pas la télé-réalité. L'exemplarité des élus contribue à leur respect», a-t-elle conclu.

Plus tôt, la chaîne C8 avait annoncé que Marlène Schiappa coanimera, avec Cyril Hanouna, le 25 janvier le numéro spécial «La parole aux Français» autour du grand débat national, dans le cadre de l'émission «Balance ton post!».

L'émission s'est déjà retrouvée au cœur de polémiques pour des propos jugés sexistes, ce qui a créé certaines controverses quant à la décision de Mme Schiappa de participer à une émission censée promouvoir le grand débat national.

Emmanuel Macron a proposé un grand débat national consacré à quatre sujets: la fiscalité, l'organisation de l'État, la transition écologique et la citoyenneté et ce en réponse au mouvement des Gilets jaunes qui agite la France depuis novembre 2018. Cette concertation a débuté le 15 janvier et est censée se dérouler jusqu'au 15 mars.