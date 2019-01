«J’en ai encore la chair de poule»: un soldat aurait été blessé par un tir de LBD

Lors des affrontements entre policiers et Gilets jaunes qui se sont produits le samedi 26 janvier à Montpellier, un soldat en permission qui quittait un restaurant avec trois autres personnes aurait été blessé place Jean-Jaurès vers 22h30.

Après qu'une vidéo tournée sur les lieux et diffusée en direct sur Facebook, d'où elle est depuis indisponible, est devenue virale, CheckNews de Libération , a contacté le Gilet jaune de Montpellier qui filmait la scène avant l'arrivée des pompiers et qui assure y avoir assisté dans son intégralité.

«J'étais là quand il a pris le flashball dans la tête», a-t-il raconté. Selon lui, il ne s'agissait en aucun cas d'un jet de pierre.

«Les CRS remontaient de la place de la Comédie vers la place Jean-Jaurès, et ils ont tiré dans le tas. Lui il était sur la place en train de discuter. Il ne se passait rien», a indiqué ce Gilet jaune en affirmant que le jeune homme avait bien été victime d'un tir de lanceur de balle de défense (LBD 40).

Selon lui, il a même la douille en plastique de la balle de LBD qui a été tirée.

«Mais je ne la donnerai qu'à ce jeune homme. J'en ai encore la chair de poule, il n'arrêtait pas de demander s'il allait perdre son œil», a souligné le manifestant.

CheckNews a aussi contacté un autre Gilet jaune, de Toulouse, qui a filmé l'intervention de pompiers.

🇨🇵 [#ActeXI] — Un militaire a été touché par plusieurs tirs de flashball, ce soir à #Montpellier, dont un derrière la tête. Il a été pris en charge par les street médics avant l'arrivée des pompiers, il est dans un état grave. #GiletsJaunes #26Janvier pic.twitter.com/vqM1CgJaJ0 — La Plume Libre (@LPLdirect) 26 января 2019 г.

​Cet homme a interrogé un soignant présent bénévolement lors de la manifestation arrivé sur place. Ce dernier a raconté que la personne à terre était un soldat «en permission» qui sortait du restaurant et s'apprêtait à «partir en boîte» avec trois autres camarades.

«Ils sortaient d'un resto et ils allaient en boîte. Nous on éteignait un feu là-bas, on n'était plus que trois street medics sur Montpellier et puis il y avait des CRS à l'angle là-bas. On a entendu trois tirs de flash-ball et on a vu le gars arriver et tomber par terre. Tous les témoins nous disent qu'il sortait d'un resto et allait en boîte», entend-on.

Le service de communication de l'armée de terre a confirmé à CheckNews qu'un soldat en permission avait été blessé hier à Montpellier.

Le procureur de Montpellier a, quant à lui, refusé de répondre aux questions de CheckNews.