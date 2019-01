«Un des forces de l’ordre a levé son flashball et a tiré sur Jérôme», selon un témoin

Un Gilet jaune, qui était à côté de Jérôme Rodrigues au moment où il a été grièvement blessé à l'œil droit samedi à Paris, en plein acte 11 de la manifestation, a confié à Independenza webtv ce qui s'y était passé. La vidéo de son témoignage a été postée sur la page Facebook du portail.

Selon le jeune homme, le tir contre Jérôme Rodrigues a été effectué à l'aide d'un LBD.

«On est arrivé sur la place de la Bastille. […] Jérôme qui s'est avancé sur la place pour essayer de dire aux gens de rester pacifiques, parce que notre but c'était de manifester pacifiquement.[…] Jérôme s'est légèrement approché de la grille.[…] Il y avait des forces de l'ordre qui venaient du côté gauche qui se sont positionnées face à nous. Il y a eu un autre groupe de forces de l'ordre qui venaient aussi du côté gauche et qui se sont positionnées juste devant les premiers. Et à ce moment-là, il y a un des forces de l'ordre qui s'est arrêté, qui s'est immobilisé face à nous, qui, […] on va dire à cinq mètres de nous, s'est positionné, il a levé son flashball, donc, il a visé et il a tiré sur Jérôme. Donc pour moi le tir était volontaire.»

Selon ce témoin, outre le tir de LBD, une grenade a également été jetée sur le côté.

Les événements se sont produits samedi dernier au cours de l'acte 11 des Gilets jaunes. M.Rodrigues a été blessé alors qu'il se trouvait face aux forces de l'ordre, et au moment même où il était en train de filmer en direct sur son compte Facebook la situation sur la place de la Bastille. Dans un entretien à BFM TV, il a expliqué qu'il était sur le point de partir au moment où il a été blessé.

Sur une vidéo qu'il a diffusée à partir de sa page Facebook, on voit qu'il tombe à terre tout en continuant de filmer et que des gens lui viennent en aide.